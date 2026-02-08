Disfrutan la lectura en la Biblioteca Rosa María Peraza

El Club Pequeños Lectores de la Biblioteca Rosa María Peraza con Maury Rubio disfrutaron de una experiencia lectora que alcanzó un nivel de análisis de las obras leídas por los talleristas, al debatir sobre los textos, las historias y los personajes.
Ellos mismos seleccionaron las obras que deseaban leer, seleccionando en el acervo de la biblioteca los libros infantiles: Mientras tanto en la tierra, El día que los crayones renunciaron, El pájaro del alma, Atrapados. Todos con mensajes profundos y enseñanza de valores.
Durante meses han asistido al Club y ya dan muestras de una madurez lectora de reconocerse, son capaces de discernir con sus propias herramientas las obras y su contenido. Disfrutan de los libros y comparten gustosamente las sesiones, acompañándose unos a otros en este proceso de crecimiento.
El Instituto Municipal de Cultura Culiacán incita a los papás para que lleven a sus hijos a los talleres infantiles que en la Biblioteca Rosa María Peraza se llevan a cabo: martes “La hora del cuento” y jueves “Club Pequeños Lectores” de 16:00 a 17:00 horas. Son totalmente gratuitos.