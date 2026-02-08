Disfrutan la lectura en la Biblioteca Rosa María Peraza

El Club Pequeños Lectores de la Biblioteca Rosa María Peraza con Maury Rubio disfrutaron de una experiencia lectora que alcanzó un nivel de análisis de las obras leídas por los talleristas, al debatir sobre los textos, las historias y los personajes.

Ellos mismos seleccionaron las obras que deseaban leer, seleccionando en el acervo de la biblioteca los libros infantiles: Mientras tanto en la tierra, El día que los crayones renunciaron, El pájaro del alma, Atrapados. Todos con mensajes profundos y enseñanza de valores.