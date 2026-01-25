Disfrutan música, poesía y artesanías en el Paseo de las Artes

El programa conducido por José Alfonso Flores Carrasco, incluyó la participación de Juleo Cervantes, quien presentó un programa musical con interpretaciones instrumentales en piano, flauta, violín y trompeta.

En el callejón Jesús G. Andrade, el público recorrió el tianguis cultural, en el que se ofrecieron productos como bisutería artesanal, tejido en palma, miel y sus derivados, raspados, mezcal artesanal, café de Chiapas, cuarzos, dijes, artesanía en bules, así como quesadillas y tamales oaxaqueños, consolidando al Paseo como un espacio de encuentro entre creadores y visitantes.

Una jornada dedicada a las artesanías, la gastronomía y las expresiones artísticas, en un ambiente de convivencia y participación comunitaria, disfrutaron en el Paseo de las Artes.

Asimismo, el conjunto juvenil Té de Manzana y Canela ofreció su propuesta musical con las voces de Valentina y Grethel, acompañadas en la guitarra por Leonel, estudiantes de la Escuela Superior de Música del Instituto Sinaloense de Cultura, quienes ofrecieron una serie de baladas y boleros para beneplácito de los asistentes.

También participaron el cantautor Moisés y Yo, con su proyecto Música con Causa, y el trovador urbano John Linki, quien compartió canciones acompañado de su guitarra, aportando diversidad de estilos a la jornada.

Luego se llevó a cabo el tradicional Desfile de Poetas, con la lectura en voz alta de textos de autoras y autores locales como Reyna Dora Sánchez, Gustavo Adolfo Ochoa, Miroslava Ochoa, Guillermo Castro Ugalde y Silvia Margarita, además de la participación abierta de quienes desearan compartir o declamar poesía.

Entre las actividades se realizó también La Trivia de los Libros, dinámica en la que se obsequiaron ejemplares proporcionados por los programas Alas y Raíces y Salas de Lectura Sinaloa, promoviendo el interés por la lectura entre el público.

Durante la jornada se dio además el encuentro con el artista Teddy Kelly, quien se prepara para iniciar un mural frente a la entrada del Paseo de las Artes, proyecto que se suma a las expresiones artísticas del entorno urbano de este espacio.