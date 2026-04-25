Disfrutan pequeños lectores de lectura recreativa que les muestra la fauna alada en el mundo

Una experiencia enriquecedora vivieron pequeños de la mano de la escritora María Teresa Páez, quien compartió su obra “¿De quién son estas alas?”, una lectura recreativa, que los llevó a descubrir la fauna alada en el mundo.

Los estudiantes del Jardín de Niños “Sebastiana Carrillo Páez”.—acompañados por la docente Ingrid Jackes— disfrutaron de las aventuras de Alexander y Maite, como parte del programa “Pequeños Lectores”, organizado por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

La autora, quien radica en el extranjero y aprovecha sus visitas al puerto para promover la literatura, destacó la capacidad de asombro del público infantil y la importancia de adaptar las obras para generar una conexión real.

“Aprendí que hay que dejarlos utilizar su imaginación, hay que hacerles preguntas que conecten su actividad manual con la historia que escuchan. Tienen un desarrollo verbal sorprendente y nuestro papel es ayudarlos a fortalecer esos vínculos cognitivos”, expresó Páez.

Tras la sesión de cuentacuentos, la jornada culminó con un taller de manualidades coordinado por la bibliotecaria María de Jesús Flores. Utilizando diversos materiales, los niños y niñas dieron vida a sus propios “seres alados”, poniendo a prueba su creatividad mediante el dibujo y el recorte.

La maestra Ingrid Jackes señaló que estas intervenciones artísticas son fundamentales para el desarrollo integral en el aula, ya que refuerzan la socialización, la autonomía y permiten que los alumnos rescaten saberes previos a través del arte.