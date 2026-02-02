Disfrutan quilenses las fiestas de la Candelaria

Las familias quilenses se reunieron en el escenario frente al Centro Cultural del Valle de San Lorenzo, para disfrutar del Festival Artístico que talentosos grupos de artistas locales les brindaron con un espectáculo de música y danza, en el marco de la Fiestas Tradicionales de la Candelaria en la villa de Quilá.

En el segundo día de actividades artísticas organizadas por el Instituto Municipal de Cultura Culiacán, destaca la presentación de cantantes solistas, grupo norteño y ex alumnos formados en el Centro Cultural.

Además, grupos del DIF Quilá dirigidos por la maestra Yaneth Lucero Leyva y el Grupo Folklórico Humáyatl del Centro Cultural del IMSS que dirige el maestro Mario Arellano.

Las fiestas patronales de la Virgen de la Candelaria que se viven en Quilá, amalgaman lo religioso, cultural, deportivo, cívico, gastronómico, convirtiendo la celebración en una fiesta popular de gran tradición y antigüedad en todo el Valle de San Lorenzo, al que da identidad como pueblo y comunidad.

Este lunes 2 de febrero, en el Día de la Candelaria, el festival artístico presentará a la cantante Lucy Luna y a la grandiosa Banda Orquesta Musical Nativos, para cerrar con broche de oro la fiesta del pueblo de Quilá y sus alrededores.