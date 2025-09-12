Disfrutan tardeada en el Paseo de las Artes con grupos artísticos del Cobaes

Una tarde singular se vivió en el Paseo de las Artes de este jueves, con la presentación de diversas agrupaciones artísticas juveniles del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, en la celebración de su 44 Aniversario de fundación.

Con la presencia de Valia Itze Teutle Zazueta, jefa de Departamento de Extensión Cultural de la institución, y del maestro José Humberto Zazueta, coordinador de los festejos, esta vez el Callejón Jesús Andrade contó con un numeroso público que merodeó entre la exposición y venta de productos artesanales y gastronómicos, con sus lecturas de poemas y la Trivia de los Libros (varios jóvenes cobaenses se llevaron algunos de regalo al contestar las preguntas).

En este marco se presentó el grupo de danza folclórica Xochipitzahuatl (flor pequeña, en náhuatl), que dirige la maestra Rossy Gaspar, con una serie de danzas de origen indígena, entre ellas la que da nombre al grupo, de origen huasteco y carácter religioso, que causó muy buena impresión en los presentes.

Por su parte, los alumnos del grupo de danza urbana, que coordina la Mtra. Leonora Martínez, bailaron un conjunto de temas de Daddy Yankee, Bad Bunny,con reggaetón, perreos y otras danzas de freestyle con las que entusiasmaron a los asistentes.