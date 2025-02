Disfrutan trova, baladas y poesía en el Paseo de las Artes

Una amena tarde con el recital Trovadores en racimo, en el que participaron los cantantes Juan Aretos, Francisco Robles y Fernando Zamora, así como la presencia de Valentina, Grethel y Leonel, y un maratón de poesía amorosa con motivo del Día de San Valentín, el Paseo de las Artes del callejón Andrade tuvo momentos muy significativos para quienes asistieron el jueves a la edición 505 de este tianguis cultural.

Los tres trovadores interpretaron, uno tras otro como voz principal y coreado por los demás, las piezas Ana, de Ismael Serrano; Pequeña serenata diurna y Óleo de una mujer con sombrero, de Silvio Rodríguez; Todo cambia, de Julio Numhauser; La fiesta, de Joan Manuel Serrat; Solo le pido a Dios, de León Gieco; Ojalá, de Rodríguez; Yo pisare las calles nuevamente, de Pablo Milanés; Las macarras de la moral, de Serrat, De qué callada manera, de Milanés, y finalmente, Y sin embargo , y 19 días y 500 noches, de Joaquín Sabina.

Al término Valentina y Grethel, con Leonel en la guitarra, interpretaron un conjunto de baladas pop en español e inglés, e incluso un bolero: Abrieron con Kiss me, éxito de Sixpence None the Richer y de la autoría de Matt Slocum; One of Us, de Eric Bazilian; More than words, de Gary Cherone y Nuno Bettencourt, de la banda Extreme; y en español, Culpable o no, de Juan Carlos Calderón; Cuando vuelva a tu lado, de María Grever; y a petición del público, cerraron con una aplaudida versión de Killing Me Softly With His Song, de Charles Fox y Norman Gimbel.