Disfrutarán de ciclo de cine francés gratuito en Culiacán

Ocho películas francesas de distintas épocas y géneros integrarán el ciclo de cine gratuito que el Instituto Sinaloense de Cultura proyectará del 15 al 24 de octubre en Culiacán, como parte del Festival Cultural Sinaloa.

La programación reúne producciones desde el drama histórico y la comedia hasta el cine policiaco y el retrato biográfico, ofreciendo al público diversas miradas y narrativas de la cinematografía de Francia.

El Festival Cultural Sinaloa es un evento anual que busca acercar diversas expresiones artísticas a la comunidad, promoviendo el acceso a la cultura y el enriquecimiento del panorama artístico regional.

El Instituto Sinaloense de Cultura invita al público a disfrutar de esta selección de ocho películas con entrada libre en la Sala Lumière, en Culiacán, se informó. Todas las funciones serán a las 16:00 horas.

El ciclo iniciará el jueves 15 de octubre con Que la fête commence (1975), drama histórico dirigido por Bertrand Tavernier que recrea intrigas políticas y la rebelión bretona durante la regencia de Felipe de Orleans en la Francia del siglo XVIII.

El viernes 16 se proyectará Le Juge et l’Assassin (1976), también de Tavernier. La película, ambientada a finales del siglo XIX, aborda la investigación de una serie de crímenes y la compleja relación entre un juez y un hombre acusado de cometerlos.

Para el sábado 17, el público podrá ver Des enfants gâtés (1977), historia centrada en un cineasta que busca tranquilidad para escribir y termina involucrándose en los conflictos vecinales contra un propietario, mientras establece nuevos vínculos personales.

La programación continuará el martes 20 de octubre con Un dimanche à la campagne (1984), relato ambientado en 1912 sobre un pintor de edad avanzada cuya rutina familiar dominical cambia con la llegada de su hija.

El miércoles 21 se presentará L.627 (Ley 627, 1992), un drama policiaco que sigue el trabajo cotidiano de un grupo de agentes dedicados a combatir el tráfico de drogas en París.

El jueves 22 será el turno de L’Appât (La carnada, 1995), película inspirada en un caso criminal real que narra la historia de tres jóvenes dispuestos a recurrir a la violencia para conseguir dinero y cumplir su sueño de establecerse en Estados Unidos.

El viernes 23 se proyectará La princesse de Montpensier (2010), drama histórico situado en la Francia del siglo XVI, durante las guerras de religión. La historia sigue a Marie de Mézières, obligada a contraer matrimonio.

Finalmente, el sábado 24 de octubre se exhibirá Being Maria (2024), dirigida por Jessica Palud. La película reconstruye la historia de la actriz Maria Schneider y las consecuencias que enfrentó tras su participación en la cinta El último tango en París.

Todas las funciones serán a las 16:00 horas en la Sala Lumière, en Culiacán, con entrada libre.