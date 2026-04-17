Disponibles, boletos gratuitos para el Festival de Danza José Limón en Mazatlán

La edición 39 del Festival Internacional de Danza José Limón llegará a Mazatlán con una programación de alto nivel y boletos gratuitos ya disponibles para el público.

Los accesos podrán recogerse en el Museo de Arte de Mazatlán, en el Centro Histórico, en horario de 10:00 a 14:00 horas. Se entregará un máximo de dos boletos por persona hasta agotar existencias.

El programa contempla la participación de compañías como Danza Visual, Árbol de Naranjas y La Novia Performer, además de presentaciones de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán y la Cuarta Muestra de Danza Contemporánea “Talento Sinaloa 2026”.

Las funciones se realizarán en el Teatro Ángela Peralta, uno de los principales recintos culturales del puerto.

Cabe destacar que el Festival Internacional de Danza José Limón es considerado uno de los encuentros más importantes del noroeste del país, enfocado en la promoción de la danza contemporánea y en preservar el legado del coreógrafo sinaloense José Limón.

Además, busca acercar estas propuestas al público y fortalecer a Mazatlán como sede de actividades culturales de alcance nacional e internacional.