Distinguen a Héctor Limón en Boston por promover el Carnaval de Mazatlán

La tradición del Carnaval Internacional de Mazatlán llegó hasta Boston, Massachusetts, con la participación del sinaloense Héctor Limón, Rey de la Alegría de la máxima fiesta porteña en el 2024, quien recibió distinciones por su labor como promotor de las tradiciones carnavalescas.

Durante su visita a Estados Unidos, Limón fue reconocido por la Carnival Society of Boston, Inc., que le entregó una medalla, un reconocimiento especial y una bandera conmemorativa por los 250 años de la Independencia estadounidense.

La invitación fue extendida por el presidente de la organización, J. Correa, para participar en la cena conmemorativa del aniversario fundacional de la sociedad, celebrada el 6 de noviembre de 2026.

El reconocimiento destaca su representación de la cultura sinaloense y las tradiciones del Carnaval de Mazatlán, así como su participación en el fortalecimiento de los vínculos culturales con sociedades carnavalescas de Boston y Río de Janeiro.

La presencia del sinaloense en este encuentro también permitió proyectar las expresiones festivas de Sinaloa en un escenario internacional, donde la cultura y las tradiciones funcionan como puntos de encuentro entre distintas comunidades.

Con estas distinciones, Héctor Limón suma un reconocimiento a su trayectoria y lleva el nombre de Mazatlán y México a una celebración histórica para Estados Unidos.