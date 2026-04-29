Distinguen a Patti Smith, ‘la madrina del punk’ con el Premio Princesa de Asturias 2026

La cantante estadounidense Patti Smith fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026 este miércoles 29 de abril en España.

Estos premios son uno de los galardones internacionales más prestigiosos del mundo. Se entregan anualmente en Oviedo, España, y su objetivo es reconocer la labor científica, técnica, cultural, social y humana realizada por personas o instituciones a nivel global.

El Princesa de Asturias a Patti Smith ha sido el primer gran anuncio de la edición 2026. Al otorgarle el galardón en la categoría de Artes, el jurado reconoce su estatus como la “madrina del punk” y su capacidad única para fusionar disciplinas.

Unir el rock con la poesía

A través de un comunicado, la Fundación Princesa de Asturias explicó que el galardón de las Artes en la edición 2026 es para la cantante y escritora estadounidense Patti Smith:

“Por su impetuosa creatividad, que conecta el rock, la poesía simbolista y el espíritu de la contracultura con una gran potencia expresiva”.

Añaden que con su “estilo vigoroso”, ha logrado plasmar “la rebeldía del individuo en la sociedad en canciones palpitantes”, de las cuales muchas ya son todo un ícono de la música de nuestro tiempo.

“Como escritora, ha transmitido una visión poética de la vida, comprometida con ofrecer un mensaje de esperanza frente a las injusticias. Con una actitud inconformista y transgresora, ejemplo para muchas artistas, ha conmovido a oyentes y lectores de todo el mundo y sigue inspirando a las nuevas generaciones”, añade el jurado.

Por su parte, la galardonada publicó un agradecimiento a su reconocimiento.

“Al recibir esta mañana la noticia de la concesión del Premio Princesa de Asturias de las Artes, me he levantado llevada por un profundo sentimiento de gratitud. Como si mil palomas me hubieran dado la bienvenida y me hubiesen llenado de energía”.

Se espera que Patti Smith viaje a Oviedo en octubre de 2026 para recoger el premio Princesa de Asturias 2026.

La cantante se une a una lista de artistas legendarios que han recibido este premio en el pasado, como Bob Dylan, Ennio Morricone o Meryl Streep.

Comienza el ciclo de premios Princesa de Asturias

El galardón otorgado a Patti Smith es tan solo el primero de los ocho premios de esta edición de los Princesa de Asturias, que anualmente, y a ritmo de uno por semana, otorga la Fundación Princesa de Asturias.

El año pasado, en esta categoría, el reconocimiento fue para la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, cuyas potentes imágenes invitan “a mirar más allá de lo visible”, según determinó entonces el jurado.

En otras ediciones fueron premiados músicos como Joan Manuel Serrat y Bob Dylan, personajes del mundo del cine como Meryl Streep, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola y Pedro Almodóvar, y arquitectos como Frank O. Gehry, Norman Foster y Santiago Calatrava.

Los galardones, que toman su nombre del título de la heredera al trono de la Corona española, la princesa Leonor, son entregados por ella y los reyes Felipe VI y Letizia en octubre en una ceremonia en Oviedo, capital de Asturias.