Distribuye el Isic 8 mil 550 libros en Jornadas por la paz

El Instituto Sinaloense de Cultura distribuyó 8 mil 550 libros en Villa Juárez, Navolato, durante la decimotercera Jornada por la paz. Esta iniciativa busca fomentar la lectura como herramienta para combatir la inseguridad pública y social.

Esta edición de la Jornada, celebrada en Villa Juárez, Navolato, fue encabezada por la gobernadora Graciela Domínguez Nava. La mandataria estatal destacó que la educación, el deporte y la cultura son herramientas fundamentales para atajar las causas de la violencia y la inseguridad pública.

”Villa Juárez es un ejemplo de cómo las estrategias integrales han permitido la recuperación de la vida cotidiana y la pacificación social”, expresó Graciela Domínguez Nava, gobernadora del Estado.

Las Jornadas por la paz en Sinaloa son una iniciativa de los tres órdenes de gobierno que busca restablecer la tranquilidad. La estrategia implica la participación de autoridades federales, estatales y municipales, así como de las fuerzas armadas, para atender las causas de la inseguridad. Estos programas ofrecen servicios públicos directamente a la población, visitando casa por casa para recibir solicitudes y entregar paquetes de libros.

Sinaloa enfrenta desafíos persistentes en materia de seguridad, que incluyen hechos de violencia relacionados con la delincuencia organizada y problemáticas sociales. Ante esta situación, las autoridades buscan implementar acciones integrales que fortalezcan el tejido social y promuevan la convivencia pacífica para reducir los índices de criminalidad en la región.

Juan Salvador Avilés Ochoa, director del Instituto Sinaloense de Cultura, informó que la dependencia se integró desde la primera Jornada por la paz. El Isic ha dotado de paquetes de libros que los brigadistas han entregado casa por casa a las familias sinaloenses.

La entrega de libros busca ofrecer un acceso libre y gratuito a la lectura. También se han dejado ejemplares en los stands que participan en la estrategia, para que se regalen a los ciudadanos que acuden por servicios públicos de instituciones como ISEJA, Cultura Municipal y Semujeres.

En las 13 jornadas realizadas, el Instituto Sinaloense de Cultura ha entregado 2 mil 850 paquetes, equivalentes a un promedio de 8 mil 550 libros. Cada paquete contiene entre 3 y 5 ejemplares, con una distribución de 250 paquetes por jornada.

Las jornadas previas se llevaron a cabo en Villa Bonita, Alturas del sur, CNOP, Lázaro Cárdenas, Cañados, Renato Vega Amador, Barrancos, El Ranchito, Bicentenario, Costa Rica, El Diez y Loma de Rodriguera.

Raúl Francisco Quiroz Millán, jefe del Departamento de Salas de Lectura del Isic, detalló que los libros abarcan más de 120 títulos diferentes. Las ediciones del Instituto Sinaloense de Cultura incluyen géneros como poesía, novela, cuento, crónica e historia regional.

Entre los títulos distribuidos se encuentran: Estanques de arena, de Ana Chig; Un recuento parcial de los incendios, de Mijail Lamas; Estela, de Fanny Orrantia Dworak; Comunidades Indígenas, reformas liberales y lucha por la tierra en el norte de Sinaloa, 1860-1940, de Pedro Cázarez Aboytes; y Mi voz desde la Voz del Norte, de Santos López Leyva.