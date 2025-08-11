Divierte la compañía Tablas a los culiacanenses con ‘Vagamundos’

Divertida, entretenida y sorprendente obra presentó la compañía Tablas para las familias culiacanenses en el Lago Encantado del Parque Culiacán 87, como parte del programa “Itiner-Arte” del Instituto Municipal de Cultura Culiacán.

“Vagamundos” es un espectáculo de teatro corporal que despierta la curiosidad y el espacio se llena de magia, especialmente para los más chiquitines que se sorprenden con los personajes y todo lo que expresan con sus máscaras, vestimenta y movimientos. Y, además, participan activamente durante la presentación convirtiéndose en actores en el escenario al aire libre.

Tablas, encabezado por el actor y bailarín Juan Carlos Uribe, es un grupo con más de treinta años de trayectoria en escenarios de nuestro estado y del país.

Se han presentado en el teatro Julio Castillo de la Ciudad de México, en el Festival del Silencio (pantomima), Festival de Danza Contemporánea “José Limón”, Festival Infantil Sinaloa, Festival Universitario UAS, Festejos del Aniversario de Culiacán, entre otros.

El programa “Itiner-Arte”, organizado por Cultura Culiacán, se lleva a cabo todos los domingos a las 18:00 horas, en el Parque Culiacán 87, con presentaciones de títeres, teatro corporal, música y danza.