‘Django, con la soga al cuello...’ llega a Culiacán para hablar de depresión

La obra teatral “Django, con la soga al cuello...”, que aborda depresión y suicidio con títeres, miniaturas y cine en vivo, se presentará este sábado 12 en Culiacán. La pieza, premiada a nivel nacional, busca generar conversación y ofrecer esperanza al público.

La propuesta escénica, escrita y dirigida por Antonio Vega, es una coproducción de Por Piedad Teatro y Teatro UNAM. Se podrá ver en el Teatro Pablo de Villavicencio, con funciones a las 13:00 y 18:00 horas, como parte de la Temporada SAS.

La obra parte de la historia de un dramaturgo que enfrenta su propia depresión mientras intenta escribir la vida de Django, un forajido de western que decide quitarse la vida. El montaje ha sido reconocido con el Premio Metro a Mejor Obra del Año y el Premio ACPT a Mejor Diseño Sonoro.

En un conversatorio con medios de comunicación, Antonio Vega indicó que la obra ofrece “otra visión de esa filosofía, que es darnos cuenta de las pequeñas cosas que pueden demostrarnos lo que significa la vida para nosotros y dónde podemos encontrar esa luz”. La pieza busca abordar la depresión y el suicidio dando espacio al humor, la ternura y la esperanza.

El montaje nació durante la pandemia, periodo en que los teatros permanecieron cerrados. El equipo comenzó a experimentar con teléfonos celulares, objetos cotidianos y el lenguaje cinematográfico. Ana Graham, directora de cámaras, recordó que Vega ya tenía la intención de escribir una obra sobre depresión.

El proyecto se convirtió en una película artesanal que recorrió festivales internacionales antes de regresar a su origen teatral. Graham señaló que “siempre pensamos que esto tenía que ser teatro”.

En la versión presencial, el proceso cinematográfico ocurre frente al público. Seis cámaras capturan las acciones mientras actores, manipuladores, músicos y técnicos construyen la historia en tiempo real. La propuesta conserva la lógica de trabajar con objetos encontrados. Un escritorio puede convertirse en escenario o bosque; pequeños objetos producen sonidos y las miniaturas adquieren otras dimensiones a través de las cámaras.

La doctora Marian López Cuen, especialista en salud emocional, acompañó la presentación de la obra. Expresó que uno de sus principales valores radica en abrir una conversación sobre temas que suelen permanecer ocultos.

López Cuen explicó que “la depresión tiene diferentes grados de severidad”, y advirtió que no siempre es posible reconocerla en una persona que continúa con sus actividades cotidianas. Por ello, considera necesario dejar atrás expresiones como “échale ganas”.

La especialista afirmó que “el arte puede ser una herramienta, no es la solución. Es una herramienta para visibilizar de lo que no hablamos”. Algunas situaciones requieren acompañamiento y atención profesional.

El músico Cristóbal MarYán añadió que el teatro permite convertir una experiencia individual en una experiencia colectiva. Señaló que “promueve la creación de comunidad, porque todos experimentamos la misma historia en el mismo momento”.

La llegada de la obra a Culiacán cobra un significado particular para la SAS, cuyo eje de temporada es la esperanza. Miriam Gastélum, directora de SAS, destacó la importancia de mantener abierto el espacio artístico en una ciudad que ha atravesado años complejos.

Como parte de las funciones, habrá una mesa de orientación psicológica en el lobby del teatro. Especialistas de Crece, Centro de Educación Incluyente y Salud Emocional, ofrecerán información u orientación a quienes lo requieran.

“Django, con la soga al cuello...” plantea una conversación difícil desde un lenguaje escénico lúdico y artesanal. Invita a mirar la depresión, hablar de ella y, en medio de la oscuridad, buscar esas pequeñas cosas capaces de devolverle sentido a la vida.”