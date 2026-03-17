Documental sinaloense ‘Mickey’ se presenta con éxito en SXSW 2026

El documental Mickey, dirigido por Dano García y producido por Venado Films en coproducción con Estudio Errante, fue presentado en el festival South by Southwest (SXSW) 2026, uno de los encuentros más relevantes de la industria audiovisual a nivel internacional, realizado en Austin, Texas.

La película tuvo proyecciones los días 12, 16 y 17 de marzo, registrando salas llenas y una destacada respuesta del público asistente. Además, la producción compite por el Premio del Público dentro de la sección de cine del festival.

“Estamos muy emocionados, todo el equipo de la película estuvo presente”, expresó el director Dano García, quien resaltó el orgullo de llevar una producción sinaloense a un escenario internacional de esta magnitud.

Mickey también fue reconocida por la revista Outsmart como una de las películas imperdibles de esta edición del SXSW, que en su 40 aniversario reúne más de 100 títulos entre estrenos, documentales y cine independiente.

El documental ofrece un recorrido íntimo por la vida de Mickey, amiga del director, desde su infancia hasta la actualidad, a través de una narrativa que mezcla material de archivo con recursos digitales contemporáneos.

La obra explora la memoria, la identidad y las experiencias trans, incorporando herramientas visuales como grabaciones de escritorio, redes sociales y recreaciones digitales.

Con esta propuesta, García presenta una mirada innovadora dentro del cine documental, apostando por formas narrativas no lineales que priorizan las vivencias auténticas y las historias personales.

Mickey, la película

La protagonista es Mickey Cundapi, oriunda de Mazatlán, reconocida por su valentía y activismo dentro de la comunidad LGBT+.

Desde los 11 años comenzó a presentarse con ropa femenina en espacios escolares conservadores, como el Instituto Cultural de Occidente, donde su presencia desafió normas, inspiró a sus compañeros y generó importantes conversaciones sobre identidad, libertad y diversidad.

Trayectoria y orgullo sinaloense

La participación de Mickey en este festival se suma a la destacada trayectoria de Dano García en el circuito nacional e internacional.

Su cortometraje La chica con dos cabezas fue ganador en el Festival Internacional de Cine de Morelia y en el Festival de San Sebastián, en España.

También fue reconocida por su largometraje documental Los Reyes del Pueblo que no Existe, premiado en el festival South by Southwest (SXSW) en Austin, Texas.