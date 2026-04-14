‘Domingo de Durango’, de Pedro Friedeberg, es inaugurada como Pieza del Mes, en el Masin

“Domingo de Durango” (2005), de Pedro Friedeberg, fue seleccionada como Pieza del Mes de abril, en el Museo de Arte de Sinaloa, en homenaje póstumo al artista tras su reciente fallecimiento.

Los asistentes pudieron apreciar esta obra perteneciente a la Colección Isic-Masin, elaborada en tinta y acrílico sobre papel, con dimensiones de 49 x 40 centímetros.

Durante la presentación, Inna Teresa Álvarez, jefa del museo, abordó la trayectoria y relevancia de Friedeberg, reconocido como “el último de los surrealistas”, así como su consolidación como artista nacionalizado mexicano.