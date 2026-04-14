‘Domingo de Durango’, de Pedro Friedeberg, es inaugurada como Pieza del Mes, en el Masin

“Domingo de Durango” (2005), de Pedro Friedeberg, fue seleccionada como Pieza del Mes de abril, en el Museo de Arte de Sinaloa, en homenaje póstumo al artista tras su reciente fallecimiento.
Los asistentes pudieron apreciar esta obra perteneciente a la Colección Isic-Masin, elaborada en tinta y acrílico sobre papel, con dimensiones de 49 x 40 centímetros.
Durante la presentación, Inna Teresa Álvarez, jefa del museo, abordó la trayectoria y relevancia de Friedeberg, reconocido como “el último de los surrealistas”, así como su consolidación como artista nacionalizado mexicano.
A través de su intervención, profundizó en el estilo distintivo del creador, caracterizado por composiciones minuciosas, patrones complejos y un lenguaje visual que transita entre lo fantástico y lo simbólico.
“Domingo de Durango” captó el interés del público por su riqueza de detalles y su capacidad de evocar múltiples lecturas, propiciando un ambiente de diálogo y reflexión en torno a la obra y su legado artístico.
Tras la presentación de la Pieza del Mes, se proyectó el documental “Picasso y Rivera. Conversaciones a través del tiempo” (2019), una producción del Canal 22, como parte del Cine Club Masin.
El Museo de Arte de Sinaloa invita a la comunidad a visitar sus salas y disfrutar de esta pieza, como parte de su programación vigente.