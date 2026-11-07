‘Donde el agua trabaja’: editorial Almadía ratifica el premio a la novela

La editorial mexicana Almadía informó que mantendrá el resultado del primer Premio Internacional de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat otorgado a la novela Donde el Agua Trabaja. Te contamos los detalles.

¿Qué pasó con la novela Donde el Agua Trabaja?

La decisión se tomó después de evaluar la obra del autor peruano David Silva Rojas, quien fue señalado públicamente por supuestamente haber utilizado inteligencia artificial (IA) para producir el 99 por ciento del escrito.

¿Qué dijo la editorial Almadía?

La novela de David Silva Rojas “Donde el Agua Trabaja” había sido premiada por la Editorial Almadía, y aunque todo marchaba bien y el texto había sido elogiado por su retrato del sistema de explotación, a pocas horas de su presentación oficial en Madrid todo se canceló. ¿El motivo? El rumor de uso de Inteligencia artificial en su proceso de creación.

¿Cómo empezó todo?

Frente al escándalo que esto supuso no solo para el autor, sino también para la editorial que incluso para quienes la calificaron como ganadora, Editorial Almadía publicó que preferían llevar las cosas con calma y hacer un estudio a fondo.

“Consideramos necesario realizar una revisión detallada, sin anticipar conclusiones y con el cuidado que requiere una valoración que pueda afectar a una obra y a su autor. Mientras la llevamos a cabo, suspendemos todas las actividades relacionadas con la presentación del libro”, compartieron a través de un comunicado.

Editorial Almadía ratifica el premio

Hoy, casi 15 días después de lo ocurrido la editorial respaldó su decisión, exponiendo además que el premio reúne esfuerzos y confianza de muchas personas, mismas que hoy respaldan la novela.

“Por respeto al autor, a las juradas, a la Sociedad Ventosa Arrufat y a los lectores, Editorial Almadía decidió realizar una revisión de Donde el agua trabaja. Tras concluirla, la editorial reitera su confianza en David Silva Rojas y mantiene el fallo del I Premio Internacional de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat. Quienes suscribimos este comunicado compartimos esa confianza y respaldamos la decisión.

“Como compartieron, el autor de la obra, David Silva Rojas siempre mostró disposición para investigar a fondo el suceso y para llegar a este juicio se resaltó el criterio humano”.

Almadía fundamentó su juicio en criterios humanos, a partir del conjunto de la información examinada, su relación con la obra y las distintas conversaciones sostenidas con tecnólogos, abogados y peritos lingüísticos durante el proceso.

“El fallo de Cristina Rivera Garza, Selva Almada y Mónica Ojeda fue una decisión literaria, tomada a partir de la lectura de las obras que concursaron. Respaldamos ese fallo y reafirmamos la independencia del criterio de las integrantes del jurado”.

Adicionalmente, resaltaron que una de las bases del trabajo editorial es la confianza, pese al riesgo que eso pueda significar y que los resultados de una herramienta no bastan por sí solos para demostrar cómo fue la escritura de una obra.