‘Donde la memoria canta’, boleros, recuerdos y emoción este martes en Casa Haas

La música tiene el poder de despertar recuerdos, abrazar emociones y conectar generaciones. Bajo esa premisa nace “Donde la memoria canta”, un concierto íntimo y profundamente emotivo que invita al público a redescubrir la fuerza del bolero como patrimonio cultural y como un puente hacia la memoria colectiva.

La presentación se llevará a cabo este martes 10 de marzo a las 17:00 horas en Casa Haas, como parte de la Temporada Primavera 2026. El evento es gratuito y con cupo limitado.

El concierto estará protagonizado por la soprano Ariadna Rosales, acompañada por el pianista Juan Pablo García y la participación del bajo José Miguel Valenzuela como invitado especial. La propuesta se complementa con una exposición fotográfica de Mayra Kuri, que acompañará la experiencia musical con imágenes que evocan las historias y emociones ligadas a la memoria.

Un proyecto que conecta música y memoria

“Donde la memoria canta: boleros y retratos en espacios invisibles” es un proyecto que busca acercar la música a públicos que muchas veces quedan fuera del acceso cultural, particularmente personas adultas mayores que viven en condiciones de aislamiento social o con acceso limitado a experiencias artísticas.

La iniciativa parte de la idea de que, aunque vivimos en una era digital donde la música parece estar al alcance de todos, existen comunidades que continúan enfrentando barreras económicas, tecnológicas o físicas para disfrutar de manifestaciones culturales significativas.

En este sentido, el proyecto propone revitalizar el bolero como patrimonio cultural intangible, al tiempo que promueve el bienestar emocional, la memoria colectiva y el sentido de pertenencia entre las personas mayores.

La propuesta contempla la realización de ocho conciertos interactivos de boleros en espacios restringidos, así como un concierto abierto al público, acompañado de una exposición fotográfica que documenta las experiencias vividas durante este recorrido musical.

Este proyecto cuenta con el respaldo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC) y el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) Sinaloa 2025, consolidándose como una iniciativa que apuesta por el arte como herramienta de encuentro social.

Una artista dedicada a acercar la música a la comunidad

Al frente de esta iniciativa se encuentra la soprano Ariadna Rosales, cantante, docente y gestora cultural cuya trayectoria combina el repertorio operístico con proyectos de promoción artística.

Rosales es egresada de la Licenciatura en Canto por la Escuela Superior de Música de Mazatlán y actualmente cursa la Licenciatura en Gestión Cultural en la Universidad de Guadalajara, donde complementa su labor artística con el diseño y desarrollo de proyectos culturales.

Como intérprete ha participado en diversas producciones de ópera, conciertos sinfónicos y proyectos corales en Sinaloa y Jalisco, interpretando obras emblemáticas del repertorio operístico como La Traviata, Carmen, Pagliacci, Il Trovatore, Tosca, Dido y Eneas y Cavalleria Rusticana.

Además, forma parte del Coro Guillermo Sarabia y ha participado en escenarios internacionales como el International Choir Festival en Irlanda (2019 y 2021).

Su formación se ha enriquecido con clases magistrales impartidas por reconocidas figuras del ámbito operístico internacional y fue becaria del Opera Studio Beckmann en 2022 y 2023, generación apadrinada por Plácido Domingo, experiencia que fortaleció su desarrollo artístico.

Paralelamente, mantiene una intensa labor pedagógica como docente en el Centro Municipal de las Artes de Mazatlán, donde imparte asignaturas relacionadas con historia de la música, apreciación de la ópera y formación vocal.

La invitación está abierta para que el público mazatleco se deje envolver por esta experiencia donde la música, los recuerdos y la emoción se entrelazan para celebrar la memoria que habita en cada canción. Entrada libre.