‘Donde se rompen las olas’, exposición de Miriam Molina Salces, será inaugurada este viernes

La reconocida artista Miriam Molina Salces presentará su exposición titulada “Donde se rompen las Olas”, muestra que captura la esencia y la fuerza del paisaje marino y su contemplación como antídoto al caos individual y colectivo.

La inauguración es este viernes 27 de febrero a las 19:00 horas en Galería Ángela Peralta. Las obras permanecerán a la vista del público hasta el 10 de abril. Entrada libre.

La exposición propone el ejercicio de la contemplación del paisaje como un antídoto al caos y al estrés de la sociedad actual. La artista utiliza un lenguaje entre la mancha y la realidad para evocar atmósferas de serenidad y movimiento. Molina Salces aborda el color como un proceso, tanto de liberación personal como de diálogo con el espectador.

Miriam Molina Salces es una destacada artista visual mexicana especializada en pintura, reconocida por ser la primera artista de su país cuya obra fue seleccionada para formar parte de The Lunar Codex, un proyecto internacional en colaboración con la NASA que enviará arte a la superficie lunar.

Estudió Diseño Industrial en la UDEM (graduada cum laude en 2001) y cuenta con una Maestría en Arte Moderno y Contemporáneo por Casa Lamm.

Su formación incluye estudios en la London Web Art Academy y una residencia de arte y diseño en Dinamarca. Es miembro del Seminario de Cultura Mexicana y trabaja desde su estudio en Culiacán, Sinaloa.

Trayectoria y reconocimientos

Molina Salces ha expuesto de manera individual y colectiva en México, Estados Unidos, España, Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido. Entre sus hitos destacan: Premios: Premio/Beca de la Web Art Academy of London, Premio Mural del Tecnológico de Monterrey y la Medalla San Josemaría Escrivá de Balaguer. Bienales: Ha sido seleccionada en la London Art Biennale, la Bienal del Noroeste Álvaro Blancarte, la Bienal Antonio López Sáenz y la Bienal de Veracruz, entre otras.