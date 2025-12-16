$!Dos miradas jóvenes del cine que trascienden fronteras: José Eduardo y Einar apuestan por un nuevo cine mexicano

Mazatlán continúa posicionándose como semillero de talento cinematográfico. Prueba de ello son Einar Brodden y José Eduardo Alvarado, primos y jóvenes cineastas que, desde distintas rutas formativas y profesionales, han logrado destacar dentro y fuera de México, y que hoy unen fuerzas en el desarrollo de un largometraje de ciencia ficción titulado “Orión”.

Einar Brodden, de 26 años, es un director mazatleco radicado en San Luis Potosí que ha construido una sólida carrera dentro del cine independiente.

Como director, guionista y editor, ha realizado tres cortometrajes premiados y seleccionados en festivales de América, Europa y Oceanía. Su primer trabajo, Post Mortem (2019), incursionó en el género del terror y fue Selección Oficial en festivales de Italia, Rusia, Australia, Canadá, España, Estados Unidos y México.

Ese mismo año estrenó Instant Crush, una comedia que obtuvo premios a Mejor Comedia en Australia y Estados Unidos, además del Premio del Público en el Festival VicFilm en México.

En 2020, Brodden presentó Burial Ground, un thriller que le valió nominaciones y reconocimientos internacionales, incluyendo Mejor Thriller en Italia y Mejor Drama en Inglaterra. Actualmente trabaja en su ópera prima “Orión”, un largometraje de ciencia ficción que busca revitalizar un género poco explorado en el cine nacional, del cual se mostrará un primer vistazo próximamente.

Por su parte, José Eduardo Alvarado, también originario de Mazatlán, representa una visión complementaria desde la animación, los efectos visuales y la cinematografía.

Su formación académica culminó en 2025 en la Facultad de Cine de la Ciudad de México, tras iniciar su camino profesional en 2019 con la fundación del estudio Creativo Doc, enfocado en publicidad y animación.

Aunque el proyecto concluyó en 2021, marcó el inicio de una carrera que lo llevó a integrarse a producciones de mayor escala.

A lo largo de su trayectoria ha participado en diversas áreas del quehacer cinematográfico, desde arte y postproducción hasta producción virtual.

Entre sus primeras colaboraciones destacan proyectos con figuras icónicas como Ignacio López Tarso en el cortometraje Buenos días, Ignacio, así como La cabeza, producción nominada al Ariel.

Posteriormente, su experiencia se amplió a producciones comerciales y de entretenimiento con personalidades como Juanpa Zurita, Ariel Miramontes “Albertano”, Eugenio Derbez y MTV.

A pesar de esta diversidad, José Eduardo mantiene un enfoque claro en la dirección y la escritura.

Ha dirigido varios cortometrajes con recorrido nacional e internacional, y recientemente su obra “Uno de muchos” obtuvo el segundo lugar como Mejor Cortometraje en el Festival ECINORT, en Los Mochis.

Este proyecto, que se estrenará en su versión completa el 17 de diciembre en Mazatlán, aborda temas como la delincuencia y la violencia cotidiana en México desde la perspectiva de tres personajes que coinciden en un pequeño comercio.

La animación es otra de sus herramientas narrativas clave, explorando técnicas como el stop motion y la animación 2D y 3D, con influencias de creadores como Tim Burton y Guillermo del Toro.

Actualmente, además de colaborar con Einar en “Orión”, prepara un cortometraje navideño que combina animación con actuación, buscando un efecto nostálgico similar al de ¿Quién engañó a Roger Rabbit?.

José Eduardo ha regresado temporalmente a Mazatlán para la proyección de sus cortometrajes en Casa Haas el próximo 17 de diciembre, evento en el que también se exhibirán los trabajos más destacados de su primo.

Con participaciones en festivales de Colombia, Ecuador y la Ciudad de México, ambos cineastas continúan construyendo una propuesta autoral que combina técnica, sensibilidad social y ambición creativa.

Desde Mazatlán hacia México y el mundo, Einar Brodden y José Eduardo Alvarado representan a una nueva generación de cineastas decididos a contar historias que sorprendan, cuestionen y expandan los límites del cine contemporáneo.

“Ahorita la idea es que el 17 se dé a conocer todo este trabajo tanto mío como mi primo Einar que estaba haciendo su ópera prima y yo le estoy ayudando en efectos visuales. Él lleva 3 años haciendo la película, si no es que cuatro más bien, pues al ser ciencia ficción no es un tema que al menos en México se apoye mucho porque se tiende a apoyar más al drama o a la comedia. La ciencia ficción suena muy descabellado por los efectos, porque no hay mucha normalidad en hacer este tipo de películas”, dijo José Eduardo.

“Entonces, pues nada, él lleva rato haciendo el proyecto, yo le estoy ayudando también y por mi parte pues yo estoy desarrollando una tesis en la que voy a hacer una fantasía, otro tema que no se trata mucho aquí en México, una fantasía navideña en la que este involucra la animación desde stop motion y pues los mismos del medio me han dicho que que para qué me complico, utilizando animación siendo que con simples actores pudiera resolver, pero pues a lo que yo les digo es que es el valor agregado, que lo vuelve diferente”, dijo.