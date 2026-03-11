$!Dos periodistas muestran la historia de ’Donde el tiempo transcurre diferente’

Diana Sánchez

¿Qué pasa con las personas que se quedan? La exposición “Donde el tiempo transcurre diferente” llegó a la Sala de Arte de la Universidad Autónoma de Occidente, un trabajo que muestra más de 14 años de investigación.

La fusión entre el periodismo, el fotoperiodismo y el trabajo disciplinado de visibilizar una historia y una vida llevó a los periodistas Luis Brito y Marcos Vizcarra a formar una exposición con recurso visual de los familiares de víctimas de desapariciones forzadas.

La encargada de la Sala de Arte, la profesora Olivia Ramírez, colaboró en el montaje de la exposición que consta de fotografías de las familias de personas desaparecidas en sus hogares acompañada de un par de zapatos como acercamiento a un artículo personal.

“Tenemos 30 imágenes donde se visibilizan a las madres, a familiares, padres, sobre todo a mujeres que están en esta búsqueda de sus familiares, de sus hijos, de sus desaparecidos, algunas los han encontrado, otras incluso se han ido de la tierra, han fallecido sin encontrar a sus hijos y en ese sentido es un documento visual muy poderoso que nos sensibiliza y nos invita a la reflexión y sobre todo a la empatía”, explicó.

“Lo que está ocurriendo no debe de haber ocurrido nunca, pero está pasando y tenemos que como sociedad y nosotros como universidad poner siempre en punto de discusión y un análisis a los estudiantes que se involucren que esta situación ocurre y que está en nosotros ser una mejor sociedad, construir mejores vínculos y redes para que esto ya no vuelva a ocurrir”.

La cobertura periodística y las entrevistas estuvieron a cargo de Marcos Vizcarra, quien indagó en diversos colectivos de búsqueda de Sinaloa para que compartieran su historia y visibilizar no solo a las personas que están ausentes sino a los familiares que continúan buscándolos. A su vez Luis Brito fotografió estos rostros que cuentan una historia, compartió la profesora Olivia.

“Es un trabajo que implica 14 años más o menos de duración, en la cual se fueron entrevistando a madres rastreadoras del Fuerte en la parte norte de Sinaloa, que han buscado a sus hijos, a sus familiares desaparecidos y en ese sentido a raíz de unas entrevistas que realiza Marcos Vizcarra, invita a la cobertura visual fotográfica a Luis Brito”, detalló.

“En ese momento se dan cuenta que tienen un gran documento visual que es importante visibilizar y es cuando ellos empiezan a trabajar con las imágenes a la par con las entrevistas”.

La exhibición fotoperiodística estará en los recintos de la universidad durante tres meses, desde el 5 de marzo hasta los últimos días del mes de mayo, compartieron los encargados de la Sala de Arte, quienes invitaron al público general para que se acerquen a ver los resultados de este trabajo de investigación.