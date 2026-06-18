Dos pianos, cuatro grandes voces y el reencuentro de un legado operístico

El Teatro Ángela Peralta se prepara para recibir una producción artística de primer nivel este sábado 20 de junio a las 19:00 horas. El “Concierto a Dos Pianos: Gala de Reencuentro” ofrecerá un programa de enorme exigencia musical que entrelaza el virtuosismo pianístico con la intensidad dramática de la gran ópera.

La primera mitad de la velada estará dedicada a la obra del compositor armenio Aram Khachaturian. La partitura de excepcional complejidad técnica, rara vez se programa en las salas de concierto del país, y será interpretada por el maestro Antonio González, quien regresa al puerto para reencontrarse con el coro que él fundó hace más de tres décadas, y el maestro Sergio Castellanos, heredero de su legado musical.

En la segunda parte, la atmósfera del teatro se transformará para dar paso a los momentos más intensos y memorables de dos títulos operísticos que han conmovido al mundo: Pagliacci de Ruggero Leoncavallo y Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni.

Elenco de trayectoria internacional y talento local

Para dar vida a este musical, la gala reúne a un cuarteto vocal de primer orden y a dos virtuosos del piano: el maestro Antonio González Guerrero y Sergio Castellanos (Pianos): El fundador del Coro Ángela Peralta regresa al puerto para formar una poderosa dupla al piano junto al maestro Castellanos, encargados de sostener el complejo acompañamiento musical de la noche.

El tenor José Manuel Chú Reyes, una de las voces más robustas y representativas de la lírica sinaloense. Su trayectoria abarca escenarios de México, Estados Unidos, Europa y Sudamérica, combinando su presencia internacional con la formación de nuevos valores.

El barítono Juan Fernando Martínez: Poseedor de una sólida carrera en la ópera y la zarzuela, reconocido por encarnar roles principales en títulos emblemáticos como La Traviata, Rigoletto, La Bohème, Tosca y Carmen.

La soprano Marysol Calles, orgullo mazatleco que ha perfeccionado su técnica en Italia bajo la guía de grandes figuras del bel canto europeo.

La soprano Gabriela Vadillo destacada intérprete local, reconocida por su amplio lirismo, sensibilidad escénica y constante presencia en la vida musical del puerto.

70 voces cantando al unísono

El respaldo coral e histórico de la noche recaerá en el Coro Ángela Peralta. Con alrededor de 70 voces, la agrupación vivirá un momento de profunda emotividad al sumar a sus filas a ex integrantes de distintas generaciones, quienes regresan al escenario para esta gala.