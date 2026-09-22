Dulce Martínez cumple un sueño al cantar ante decenas de personas en Mazatlán

El gusto por cantar que Dulce Martínez Valdés ha cultivado desde niña la llevó a cumplir uno de esos sueños que durante años había imaginado: subir a un gran escenario y compartir su voz con decenas de personas.

La joven formó parte del elenco artístico de Cultura Mazatlán durante los festejos patrios realizados en la explanada de la Plazuela República, donde interpretó “Besos y copas” y “Ahora que estuviste lejos”.

Aunque el canto no es su profesión, Martínez Valdés ha encontrado en la música una actividad que disfruta y que le ha permitido presentarse ante diferentes públicos.

Su actividad profesional se desarrolla en el área de Recursos Humanos dentro del sector privado.

La presentación de la noche patria representó para ella una experiencia especial, pues, de acuerdo con la propia intérprete, era la primera ocasión en que cantaba en un escenario de esas dimensiones.

“Estoy muy contenta, muy feliz, fue una gran experiencia para mí, fue la primera vez que me presenté en un escenario así de grande, esto solo lo había imaginado de niña, ahora se cumplió ese sueño”, compartió.

Durante su participación, el público acompañó algunas de sus interpretaciones, en una noche en la que la música formó parte de los festejos por la Independencia de México.

El acercamiento de Dulce con Cultura Mazatlán comenzó después de realizar una audición ante el instituto. A partir de esa oportunidad, fue invitada a participar en actividades como el Día de la Música, celebrado el pasado 6 de junio y posteriormente en la celebración patria.

La experiencia también despertó en ella el interés por continuar preparando su voz y buscar nuevos espacios para desarrollar su gusto por el canto.

Entre sus próximos objetivos está integrarse al Coro Ángela Peralta, agrupación dirigida por la maestra María Murillo, donde espera continuar con su formación vocal.

El coro realiza sus ensayos los lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 21:00 horas y está abierto a personas interesadas en acercarse al canto.

Para Dulce, aquella presentación en la Plazuela República no sólo significó una participación dentro de los festejos patrios, sino el primer paso para seguir explorando una faceta artística que comenzó como una afición de niña y que ahora busca convertir en una actividad constante.