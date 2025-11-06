Dúo Ausente crea una atmósfera de romanticismo y nostalgia en el Paseo del Ángel

La combinación de sensibilidad y autenticidad llegó el Dúo Ausente, al presentar un con concierto con repertorio lleno de romanticismo y nostalgia con el espectáculo ‘La noche y tú’, teniendo como escenario el Paseo del Ángel.

Este dueto integrado por Salma Covarrubias, Emanuel Mendoza y Mario Cázares, que fusiona lo clásico y contemporáneo, ofreció los temas Algo contigo, el cual se diera a conocer por Vicentico; así como los boleros Cien años, del compositor mexicano Rubén Fuentes y Nosotros, del cubano Pedro Junco, que ha sido versionado por artistas como Los Panchos y Luis Miguel.

La voz armoniosa de Salma, la guitarra nostálgica de Emanuel y el ritmo de las percusiones de Mario exploraron durante el concierto la ausencia, el amor y la búsqueda interior, con canciones de la década de los 40 como Contigo en la distancia, Bésame mucho y Quizás, quizás, quizás, mismas que permanecen en el gusto del público a pesar del paso de los años.

Dúo Ausente se perfila dentro de una nueva generación musical, sin embargo, su música se ha colocado en el gusto de un público amplio y como muestra el Miércoles de concierto, en donde jóvenes y adultos corearon también las canciones Piel canela, Historia de un amor, Huele a peligro y Rosa pastel, para cerrar con Así era ella, un éxito de Cristian Castro.

Brianda Quintero y Eduardo Lechuga, conductores del programa, entregaron a la agrupación un reconocimiento por su valiosa participación con la que colaboran para hacer posible que el Paseo del Ángel se convierta en un espacio cultural abierto para toda la comunidad.