Echan a volar su creatividad en el tradicional taller de pascua del Masin

El programa se divide en dos grupos: el taller infantil, dirigido a participantes de 5 a 8 años, y el taller juvenil, enfocado en niñas y niños de 9 a 12 años, permitiendo así una atención más cercana y acorde a cada etapa de desarrollo.

Con gran entusiasmo y participación activa, niñas y niños forman parte del Taller de Pascua Arte que florece , organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura a través del Museo de Arte de Sinaloa, el cual se está llevando a cabo durante toda esta semana con actividades como pintura, dibujo y modelado en barro como una alternativa de acercamiento al arte desde edades tempranas.

El taller infantil está a cargo de las talleristas Jazmín Itzel y Mariel Luna, quienes guían a las y los participantes en la exploración de distintas formas de expresión plástica a través del juego, el color y la imaginación, en un ambiente de confianzay creatividad.

El taller juvenil es impartido por Cecilia Miranda Rodríguez, Adriana Gissel Esquivel y Livni Michel Ávila, quienes trabajan con ejercicios artísticos que fomentan la observación, la experimentación y el desarrollo de un lenguaje visual propio.

A lo largo de las sesiones, las y los participantes han recorrido las diversas exposiciones que actualmente se encuentran en exhibición en el MASIN y han mostrado gran interés y disposición, involucrándose activamente en cada una de las actividades propuestas, lo que ha permitido generar un espacio dinámico de aprendizaje y expresión.

Con estas iniciativas, el Museo de Arte de Sinaloa reafirma su compromiso de impulsar la formación artística en la niñez y juventud, promoviendo el arte como una herramienta para el desarrollo creativo, emocional y social.