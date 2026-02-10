Eckart Preu dirigirá a la OSSLA este jueves en una velada de grandes sinfonías

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes recibirá este jueves 12 de febrero, a las 18:00 horas en el teatro Pablo de Villavicencio, al director alemán Eckart Preu, quien dirigirá en un concierto que promete una experiencia musical de gran profundidad artística, con un programa que recorre distintos momentos clave del repertorio sinfónico europeo.

El programa incluye la Obertura de Rinaldo, de Georg Friedrich Händel; la Sinfonía N°. 104, de Joseph Haydn; y la Sinfonía N°. 3, de Felix Mendelssohn, obras que permitirán apreciar distintos estilos, formas y lenguajes de la tradición sinfónica, bajo la batuta de un director de amplia experiencia y sensibilidad musical.

Reconocido por diseñar programas con dimensión, sofisticación y espíritu, Preu cuenta con una sólida trayectoria internacional. Desde 2017 es Music Director de la Long Beach Symphony, y actualmente también dirige la Cincinnati Chamber Orchestra y la Portland Symphony Orchestra.

A lo largo de su carrera ha estado al frente de agrupaciones como la Spokane Symphony, la Stamford Symphony, además de ocupar cargos relevantes en la Richmond Symphony y la American Symphony Orchestra.

Como director invitado, Eckart Preu ha trabajado con orquestas en países como Israel, Chile, Nueva Zelanda, Eslovenia, Hungría, Alemania y México, y su quehacer artístico lo ha llevado a presentarse en escenarios emblemáticos como el Carnegie Hall y la Sorbona de París, además de participar en grabaciones y transmisiones internacionales.

El concierto se llevará a cabo a las 18:00 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio, con entrada libre en planta baja laterales y planta alta, y acceso VIP en planta baja central con un costo de 100 pesos.

La Temporada de la OSSLA es presentada por el Gobierno del Estado de Sinaloa, a través del Instituto Sinaloense de Cultura, como parte de su compromiso con la difusión de la música de concierto y el fortalecimiento de la vida cultural en el estado.