Ecos del Piano llevará el romanticismo a Casa Haas

Una noche dedicada al virtuosismo, las emociones y la música del Romanticismo ofrecerá el pianista José Miguel Rivera con el recital “Ecos del Piano”, que se presentará el sábado 10 de octubre, en Casa Haas.

El músico, docente del Centro Municipal de las Artes y miembro de la Camerata Mazatlán, preparó un programa integrado por piezas de elevada dificultad técnica y musical, con pasajes rápidos y complejos que pondrán a prueba la destreza del intérprete.

El recital, programado a las 19:00 horas, forma parte de la temporada Otoño-Invierno del Instituto Municipal de Cultura y busca llevar al público por distintas intensidades y matices de la música romántica.

Rivera explicó que el virtuosismo tuvo un importante auge durante el Romanticismo del siglo 19, periodo en el que los artistas comenzaron a buscar una mayor individualidad y libertad para expresar sus emociones a través de sus obras.

“Va a la par con las emociones que despierta el virtuosismo que tuvo auge en el Romanticismo del siglo 19, cuando el artista tuvo un despertar y dejó de ser siervo de las cortes para buscar su propia individualidad y expresar al máximo su ser”, destacó.

El pianista señaló que preparar un recital de estas características implica no solo estudiar las obras, sino también organizar cuidadosamente el programa para mantener un equilibrio en la energía del intérprete y en la intensidad emocional de la presentación.

Explicó que entre las piezas de mayor complejidad se intercalan otras de menor exigencia, con el propósito de dosificar el esfuerzo físico y técnico y mantener una conexión constante entre el músico y el público.

“Al estructurar un programa hay que llevar un equilibrio en el trayecto. Hay piezas ‘suaves’ entre las que son complicadas y más apasionadas para mantener el balance técnico y físico del músico, y regular la intensidad emocional entre el músico y el público”, comentó.

Acercar la música clásica

Para José Miguel Rivera, uno de los objetivos de la presentación es que los asistentes se permitan vivir la música clásica desde un lugar cercano, sin la idea de que se trata de un género reservado para unos cuantos.

“Yo le diría al público que se acerque a este género musical. Es un mito lo que muchas veces se cree, de que la música clásica es para un público selecto.

Por el contrario, una de las características más fuertes y más bellas de la música clásica es llevar las emociones al tope”, señaló.

El pianista adelantó que también trabaja en nuevos proyectos y presentaciones, entre ellos algunas colaboraciones con músicos y cantantes invitados, cuyos detalles dará a conocer próximamente.

Para Rivera, el trabajo artístico también tiene una responsabilidad frente al entorno social, al considerar que el acercamiento al arte puede contribuir al desarrollo de la sensibilidad.

“Creo que el papel fundamental que tengo como artista, en lo personal, es alimentar a la sociedad y a la gente en general, desarrollar la sensibilidad humana más que artística”, expresó.

Agregó que acercarse al arte y a la música puede fortalecer la sensibilidad espiritual y humana, aspectos que considera importantes ante las distintas problemáticas que enfrenta la sociedad.

Los boletos para “Ecos del Piano” tienen un costo de 250 pesos y están disponibles en la taquilla de Casa Haas, con atención de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.