“Mi participación en el Carnaval de Mazatlán ya es histórica; soy el diseñador de vestidos reales más joven, y lo seguiré siendo por un buen rato, porque si me voy del Carnaval y vuelvo en cinco años seguiré siendo joven, o si vuelvo en 10 años seguiré siendo joven”, expresó Édgar Mohe sobre los detalles de sus diseños para la edición 126 de la Máxima Fiesta.

Quizá para los turistas no es tan relevante los vestidos que portarán las soberanas del Carnaval de Mazatlán, pero lo que sí es un hecho es que la gente carnavalera de este puerto sí espera con ansia verlos y hasta poder emitir una crítica a través de sus redes sociales; todos los diseñadores que han sido entrevistados coinciden en que quieren dejar su marca en la historia de esta festividad, y Édgar Mohe está convencido de que ya lo hizo, al ser el diseñador más joven, ya que comenzó a sus 23 años en el 2023, con el traje real de Alejandra I, Reina del Carnaval.

Este sueño que parecía imposible hace un año, hoy se repite; el Instituto de Cultura de Mazatlán le dio la oportunidad de diseñar el vestido de la Reina de los Juegos Florales; el atuendo de la Reina Infantil y de Reina de la Poesía, así como de cada una de las princesas reales.

“Al principio solo era una sueño, pero soy muy terco, y yo me la vivía aquí en Cultura buscando una oportunidad, vine casi a diario, y Raúl estaba muy ocupado no podía recibir y ya, el último día, cuando yo dije ‘esta es la última vez que voy, no pierdo nada’, me vine con mis peores trapos, bien feo vestido, y ese día la una chica que me atendía aquí me dijo hoy te va a recibir, le mostré mis diseños y me dijeron ‘espérate porque hoy viene Sodelva a junta’, tardaron un montón y ese día fue cuando me dijeron que no solamente me iban a dar una vestido, sino el de la Reina del Carnaval”, recordó Edgar Mohe sobre cómo fue su entrada al Carnaval hace un año.

Empezar con el pie derecho, con un vestido de la Reina del Carnaval, que es lo que todos los diseñadores buscan, lo motivó a seguir soñando, y hacer más de 40 diseños para este año, de las cuales presentó 25 propuestas y finalmente se eligieron tres: Vestido Reina de los Juegos Florales, Reina Infantil y Reina de la Poesía.

Inspirados en la obra de pintores

Los tres vestidos que fueron seleccionados están inspirados en obras pictóricas de tres artistas importantes del barroco: Rubens, pintor alemán; Diego Velázquez, pintor español y Artemisia Gentileschi, artista italiana.

“El vestido de la Reina tiene inspiración principal destellos, es como salir de la tierra y ver a la luna, tiene detalles de las galaxias... es también ver cómo la luna invade el malecón, su reflejo, tiene mucho de esos detalles y creo que los van a notar”, explicó Édgar sobre el vestido de Siu Ling como Reina de las Artes.

“Yo no quiero llegar a decir “soy el mejor del carnaval, que nadie lo es, hay personas con mucho talento que han pasado por aquí como Roberto de Los Santos o Delia León, que son personas que admiro, o la propia Sodelva (Ríos) quien es toda una institución dentro del Carnaval, que sería muy osado de mi parte decir soy el mejor, por sí soy un artista que está viendo cómo sus sueños de niño se van haciendo realidad”, dijo.

Finalmente, confesó que trabajar con Soldelva ha sido una experiencia llena de aprendizajes, donde sus diseños, hechos de manera digital, se convierten en bordados de lentejuelas y chaquiras, temas de colores brillantes para convertir a las mazatlecas en unas Reinas.

—RECUADROS

25 fueron los diseños que presentó Edgar Mohe a Cultura Mazatlán

3 fueron los elegidos; uno para Juegos Florales, otro para la Reina Infantil y uno más para la Reina de la Poesía.

24 años tiene actualmente el diseñador