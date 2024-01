Hacer una selección de libros para este año es un asunto muy personal, pero el año pasado hubo varios lanzamientos de las editoriales más importantes que se deben considerar para iniciar el año con interesantes historias.

Aquí se muestra una selección de títulos variaditos que seguro lo dejarán con ganas de echárselos en una sola sentada.

Hay historias donde el periodismo no podía faltar gracias a la periodista Marcela Turati, pero también novelas escritas por autoras como Pilar Quintana o Annie Eux quienes recuerdan la realidad a través de sus páginas, pero también se incluye una dosis de ficción.

Despojos (2023), de Lola Ancira

Lola Ancira es escritora y editora. Estudió Lenguas Modernas en español por la Universidad Autónoma de Querétaro, lo que la ha llevado a publicar ensayos, cuentos y reseñas en diferentes medios impresos y electrónicos en México.

Su novela, Despojos es una coedición de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) que cuenta con una serie de cuentos en todas las personas gramaticales. Sus personajes se ubican en todo el territorio nacional. Los relatos de Ancira nos hacen hablar y escuchar, son desgarradores, conmovedores y ninguno deja indiferente a aquél que los confronta.

El precio de este libro es de 150 pesos..

Dios fulmine a la que escriba sobre mí (2023), de Aura García-Junco

Otro gran título viene de la editorial Sexto Piso con Dios fulmine a la que escriba sobre mí. Es un libro que te llevará entre conciertos góticos en el Zócalo de la CDMX y peleas por el MeToo,

Es, además, un encuentro con el cambio generacional, el feminismo y las tensiones entre padres e hijas, la herencia, las bibliotecas personales, la autopublicación y el underground, un viaje entre el humor y la catarsis.

El precio de este libro es de 300 pesos y puedes adquirirlo en librerías.

Personas decentes (2022), de Leonardo Padura

Imagina que es el año 2016, te encuentras en La Habana, Cuba, y eres parte de uno de los años históricos para la isla. De eso nos habla el autor de Personas decentes, Leonardo Padura Varios, quien narra una serie de acontecimientos históricos como la visita de Barack Obama en lo que se ha llamado el «Deshielo cubano», un concierto de los Rolling Stones y un desfile de Chanel.

La novela es de la editorial Tusquets y tiene un costo de 398 pesos en pasta rústica o, si prefieres tenerlo en formato e-book este tiene un costo de 249 pesos. Este libro lo encuentras en tu librería favorita, Sanborns y Amazon.

La sombra de los Planetas (2023), de Gabriel Rodríguez Liceaga

Este libro forma parte del sello Literatura Random House que nunca decepciona y en esta ocasión trae la historia de una pareja, Damiana y Santiago. Ambos atraviesan eventos inesperados, por un lado a ella la despidieron de su trabajo como maestra de primaria; mientras él debe pasar horas en su jornada laboral, ¿cómo sobrellevan esto?

No te pierdas La sombra de los Planetas de Gabriel Rodriguez Liceaga y adentrate en sus páginas por la periferia de la Ciudad de México. El precio del libro es de 349 pesos, lo encuentras en librerías como Sótano y en Amazon.

Furia (2021), de Clyo Mendoza

Y claro que esta es una excelente novela que queremos recomendarte. Clyo Mendoza es una autora joven, nació en 1993 y es del estado de Oaxaca. Sus textos los encuentras en antologías como Poetas parricidas (Cuadrivio, 2014) o Tiembla (Almadía, 2018).

En Furia, de editorial Almadía, la autora nos transporta al desierto donde se halla un pueblo asolado por la guerra. El sello describe a este libro como “una novela de una belleza extraordinaria. Ofrece un conmovedor cuestionamiento al amor, a la violencia y el sufrimiento que trae consigo.

El libro tiene un precio de 299 pesos y lo encuentras aún en librerías y en Amazon por solo 244 pesos.

La canción detrás de todas las cosas (2023) de Gabriela Damián Miravete

Gabriela Damián Miravete es escritora, editora, guionista y locutora quien, además, se ha dedicado al periodismo cultural desde la literatura y cinematografía y en esta ocasión nos trae una serie de cuentos en La canción detrás de todas las cosas, un libro de ODO Ediciones.

Con 12 cuentos que nos llevan a preguntarnos por la forma de los fósiles en los sueños o el sonido geológico de la vida. La autora cuenta que es probable que el causante de todo esto sea un ópalo multimedia fuera del tiempo lineal.

¿Te animas a descubrirlo? El libro La canción detrás de las cosas lo encuentras en ODO Ediciones y Amazon.

Materia Oscura (2012), de Mojca Kumerdej

Mojca Kumerdej es escritora, filósofa y crítica de teatro y danza moderna. Nació en Eslovenia y es considerada exponente de las nuevas letras eslovenas. En Materia oscura desarrolla una colección de cuentos con un estilo en el que predomina el pesimismo, la alusión a la maldad y al miedo.

El libro, que encuentras con ediciones Arlequín, cuenta con protagonistas especiales: una niña con cordura dudosa, un robot, un hígado, un psicópata, un hombre celoso de un gato, entre otros. De acuerdo con la editorial, cada uno manifiesta su inusual razonamiento a través de sus palabras, que llegan a convencer al lector de que se trata de algo cotidiano en la vida real.

El precio de este libro es de 204 pesos.

El acontecimiento (2019), de Annie Ernaux

Hablemos del aborto. La autora Annie Ernaux ha desglosado la condición femenina en sus obras publicadas desde la mirada de diversos ámbitos sociales. Esta obra queremos recomendarte sucede en octubre de 1963, cuando Ernaux se encuentra en Ruán estudiando filología y descubre que está embarazada.

En el libro nos narra que desde el primer momento no quiere tener ese bebé no deseado. Entre sus retos a sobrellevar esta decisión se encuentra una sociedad en la que se penaliza el aborto con prisión y multa, se encuentra sola y su pareja decide no responsabilizarse.

No te pierdas esta recomendación. El libro lo encuentras en librerías con editorial Tusquets por un precio de 218 pesos y en Amazon. Si prefieres el formato e-Book su precio es de 179 pesos.

Fruto (2023) de Daniela Rea

Crianza y cuidados, dos temas que Daniela Rea, periodista y escritora, aborda en su recente obra Fruto (editorial Antílope) a partir de 14 voces que construyen un libro transgeneracional en el que las historias de crianza no se reducen a las madres, sino que nos involucran a todas. Y aunque no todas somos madres, en algún momento de la vida nos ha tocado cuidar, criar y ser cuidadas.

Adquiere este libro por un precio de 300 pesos que se encuentra agotado o bajo disponibilidad.

Kim Ji-young, nacida en 1982 (2019), de Cho Nam-joo

Corea, un sitio con avanzada tecnología pero retroceso en derechos humanos y, especialmente, los derechos de las mujeres donde la autora Cho Nam-joo relata la historia de una joven coreana que sacudió a las mujeres de medio mundo: Kim Ji-young. Este nombre, según la escritora, es el más común entre las mujeres coreanas nacidas en 1982.

Kim Ji-young, nacida en 1982 es un libro bajo el sello de editorial Alfaguara y puedes adquirirlo en librerías por un precio de $199 pesos o en Amazon por un precio de 179 pesos o para Kindle por 55 pesos aquí

San Fernando: última parada (2023), de Marcela Turati

La periodista Marcela Turati presenta San Fernando: última parada bajo el sello de editorial Aguilar.

El libro narra lo que ocurre en la terminal de autobuses de una ciudad en la que desaparecen los pasajeros. Hombres, en su mayoría que viajan a Estados Unidos en busca de un mejor futuro, pero al amanecer, cuando un camión llega a la parada, son bajados por la fuerza, llevados a brechas y asesinados. Por error, por capricho, porque sí. Luego son arrojados a fosas clandestinas.

Este es uno de los libros más importantes del 2023 para el periodismo en un México donde las desapariciones forzadas y fosas clandestinas han marcado más de una década a familias enteras en el país.

Su precio es de 449 pesos, lo encuentras en librerías, en formato eBook por 299 pesos y audio libro por $399 pesos. También lo encuentras en Amazon.

La luz fantástica (2004) de Terry Pratchett

¿Te gusta la no ficción? Tenemos la recomendación perfecta para ti con esta serie de novelas de Terry Pratchett con historias fantásticas. Esta novela, según la crítica, es considerada la más divertida y heterodoxa saga fantástica jamás escrita. Incluso, señalan que sus obras deberían ser lectura obligada para aquellos que se toman la vida demasiado en serio.

El libro está bajo el sello Debolsillo y lo encuentras en librerías, recomendamos que revises su disponibilidad o adquirirlo por Amazon.

El increíble caso de Barnaby Brocket (2012) de John Boyne

Si leíste El niño con el pijama de rayas, entonces no debes perderte esta recomendación porque en El increíble caso de Barnaby Brocket, el autor John Boyne nos habla de Gretel Fernsby, hermana de Bruno, el niño que acompañó a su amigo Samuel a la cámara de gas. Ahora Gretel es una persona de 91 años que vive cómodamente en un apartamento en una de las zonas más acomodadas de Londres donde comienza a recordar su pasado.

El libro lo encuentras en formato eBook por 69 pesos y en Amazon para Kindle.

La cabeza de mi padre (2022), de Alma Delia Murillo

La escritora Alma Delia Murillo invita a leer esta novela tan íntima para sobre, una historia sobre el abandono y la búsqueda de un hija por su padre. Entre la diversidad de versiones que hay de él, Alma busca e invita a este andar.”Todos somos hijos de Pedro Páramo”, nos dice la autora.

El libro bajo el sello de Alfaguara aún lo encuentras en librerías por un precio de 249 pesos. En Amazon para Kindle lo encuentras en 179 pesos.

Nada (2011), de Janne Teller

¿Alguna vez has sentido que la vida no tiene un rumbo definido? En esta novela, Teller nos narra la historia de Pierre Antón, un chico que deja el colegio el día en que descubre que la vida no tiene sentido. Sube a un ciruelo y grita las razones por las que nada importa en la vida. Sin embargo, sus compañeros apilan objetos esenciales para ellos para mostrarle que hay cosas que dan sentido a quiénes somos.

El libro tiene un precio de 208 pesos y todavía lo encuentras en librerías. Si prefieres un formato digital Amazon lo tiene disponible por un precio de 159 pesos para Kindle.

La Perra (2017), de Pilar Quintana

Esta es una de las novelas más impactantes de la escritora Pilar Quintana. La Perra es un libro en el que la autora narra la historia de Damaris, una mujer algo entrada en la madurez que lleva muchos años viviendo con Rogelio. Ambos llevan una turbulenta relación marcada por la búsqueda de un hijo. Aunque intentan todo lo posible a su alcance no consiguen lograr el embarazo. Todo cambia cuando Damaris adopta una perra.

No te pierdas esta novela bajo el sello de Literatura Random House en librerías como Porrúa en formato electrónico por un precio de 119 pesos.

Hombres sin mujeres (2015), de Haruki Murakami

Cerramos con Haruki Murakami quien en 2023 recibió el Premio Princesa de Asturias en España por su trayectoria literaria. En Hombres sin mujeres (editorial Tusquets) narra con siete historias diferentes cómo es que los hombres se enamoran. Diferentes edades y posiciones para conocer cómo viven esos sentimientos,qué sucede cuando se ilusionan o les rompen el corazón. ¿Lloran, extrañan, añoran?

Este libro está físicamente por un precio de 348 pesos pero también en formato digital con Amazon para Kindle lo encuentras en 159 pesos.