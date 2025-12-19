Eduardo Alvarado y Einar Brodden presentan obras premiadas

MAZATLÁN._ Las históricas paredes de Casa Haas se convirtieron en el epicentro de la cinematografía local con la exposición del talento de los directores mazatlecos Eduardo Alvarado y Einar Brodden. Por primera vez en el puerto, los cineastas presentaron una selección de cortometrajes que han cosechado reconocimientos tanto en el ámbito nacional como internacional.

La bienvenida al evento estuvo a cargo del cineasta y docente del Centro Municipal de las Artes (CMA), Edén Martínez, quien destacó la importancia de abrir espacios para las nuevas narrativas visuales generadas en la región.

Cine con identidad y visión de futuro

Durante su intervención, el director Eduardo Alvarado subrayó la necesidad de fortalecer los acervos cinematográficos en Sinaloa. “Existe mucha cultura y temas de qué hablar en nuestro estado; es vital crear espacios que preserven y difundan nuestro cine”, expresó ante una sala que lució a su máxima capacidad.

La cartelera: Del suspenso a la sátira

El público asistente disfrutó de una variada selección de géneros que demostró la versatilidad de los realizadores: - Pausa (2022) - Eduardo Alvarado: Una envolvente sátira de suspenso. - La ofrenda (2023) - Eduardo Alvarado: Cortometraje de suspenso. - Instant Crush (2019): Una propuesta de comedia. - Uno de muchos (2025) - Eduardo Alvarado: Drama y comedia negra, recientemente galardonado con el segundo lugar en el ECINORT 2025. - Burial Ground (2020) - Einar Brodden: Un thriller que mantuvo en vilo a la audiencia.

Al finalizar las proyecciones, el entusiasmo se tradujo en una nutrida ronda de preguntas y respuestas. Los cineastas compartieron sus procesos creativos y agradecieron el apoyo de la comunidad mazatleca.