El 29 de abril vence convocatoria para participar en el PACMYC 2026

Hasta el miércoles 29 de abril de 2026 estará abierta la convocatoria del Programa de Apoyo a Culturas Municipales y Comunitarias, las bases están disponibles en las páginas web y portales de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, la Unidad de Culturas Vicas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad y en Sinaloa, el Instituto Sinaloense de Cultura.

La convocatoria está dirigida a personas portadoras de cultura popular interesadas en desarrollar de manera colectiva un proyecto cultural comunitario que incida en su localidad, municipio o alcaldía, con el objetivo es contribuir al fortalecimiento y desarrollo del patrimonio y la diversidad cultural de México mediante el financiamiento de proyectos culturales comunitarios que estimulen las actividades, la creatividad, la autogestión y la investigación sobre las culturas comunitarias, locales y municipales.

Los grupos o colectivos que presenten proyectos deben estar integrados por al menos cinco personas mayores de 18 años. Podrán participar personas portadoras de la cultura popular que incidan en su territorio y busquen desarrollar un proyecto comunitario. La presente edición incorpora los ámbitos de la planificación lingüística y la atención a las juventudes

Quienes tengan interés en participar con un proyecto cultural comunitario deberán atender las bases de la Convocatoria PACMyC 2026 y la Guía para la elaboración de proyectos culturales comunitarios, que se incluye en el mismo documento.