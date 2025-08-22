El 31 de agosto cierra convocatoria para el 26º Festival de Rock Sinaloa

El próximo domingo 31 de agosto a la medianoche cerrará la convocatoria para registrar a las bandas y solistas de rock de la entidad (hasta 15 por cada una de zona del estado), que deseen participar en el 26º Festival de Rock Sinaloa 2025, que realiza cada año el Instituto Sinaloense de Cultura, y que se llevará a cabo el 8 y 9 de noviembre en Culiacán.

La convocatoria está dirigida a quienes cultivan el rock y géneros afines y que desean tener un espacio para participar en esta edición del Festival, con composiciones originales del género rock y subgéneros derivados (no bandas de covers de ningún tipo).

La convocatoria establece que, en caso de que el número de registros por zona supere los 15, se realizará un proceso de preselección, que estará a cargo de los integrantes del Comité Organizador, quienes cuentan con amplio criterio y con experiencia comprobable en el ámbito musical y/o promoción de eventos culturales diversos dentro del marco del Rock.

Los nombres de las bandas seleccionadas para las audiciones se darán a conocer el viernes 05 de septiembre de 2025. De las posibles 45 bandas seleccionadas (15 proyectos por zona), estas deberán presentarse en las audiciones en vivo que se realizarán los días 13 de septiembre en Mazatlán; 20 de septiembre en Culiacán y 27 de septiembre en Los Mochis.

De todas ellas se elegirán ocho bandas, cuya presentación se llevará a cabo en Culiacán, sede del Festival de Rock Sinaloa 2025, además de recibir un estímulo económico por su participación. Los nombres de las bandas seleccionadas por el jurado se darán a conocer el día 04 de octubre del presente año.

Para generar el registro de la banda se solicita que un representante llene el formulario de inscripción. Esta persona fungirá como representante en todas las actividades relacionadas al Festival de Rock Sinaloa.

Para la selección de las bandas se tomarán en cuenta la propuesta musical, la composición en música y letra, la creatividad y originalidad y, en cuanto a Ejecución, deberá tener calidad y técnica de la interpretación y presencia y cohesión escénica del proyecto durante la interpretación.

En los aspectos técnicos se evaluará la eficiencia en montaje y desmontaje de equipo musical previo y posterior a la interpretación respectivamente, así como la eficiencia en el uso del equipo musical durante la interpretación.

La convocatoria con los detalles puede consultarse en la página web del Isic o bien escribiendo al correo electrónico oficial: festivalderocksinaloa@gmail.com ; o en la página de Facebook y en Instagram.