Se da más peso a la percepción que a la verdad, lo que tú pienses y sientas de algo pesa más que conocer la realidad, por eso hay tanta confusión, discusiones y pleitos.

Opinar no es charlar

Hablar es un derecho, cualquiera puede hacerlo, pero opinar con sustento abriéndose a la verdad tiene sus condiciones y exige disciplina mental. Aquí lo exponemos.

¿Qué es opinar?

Es buscar la verdad sustentando algo con lógica basado en hechos y en información confiable, abriéndome a la posibilidad de equivocarme.

La opinión no es lo que tú sientes o piensas de algo o expresar si te gusta o no, eso es comentar y juzgar. No confundamos hechos con percepción, ej. el cielo está azul a decir que bonito clima; tu percepción puede o no basarse en la realidad, al enjuiciar filtras la realidad, solo describes lo que tú ves o sientes de ella y aun así eso puede ser cierto o falso en parte.

La realidad ES LO QUE ES, independientemente de ti, te guste o no, lo sepas o no. Tampoco es una imposición categórica, es una forma sustentada de buscar la verdad en lo incierto para tomar decisiones. No me pidas que vea lo que tú ves prestándome tus lentes: lo importante es que la mirada no filtre o distorsione la realidad, porque imponer una visión distorsionada, sesgada o que no atienda los hechos más relevantes, los peligros y amenazas o fuera de contexto, resulta tonto, más en las cosas trascendentes como elegir un gobernante.