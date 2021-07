El arte feminista es un trabajo colectivo, asegura Karen Cordero

“En mi investigación con ese ensayo me tomé con un texto de John Englart, hecho por una persona que escribe sobre el tema, que me pareció apropiado a este contexto”.

“Mónica retoma esa iniciativa, con la intuición que plasmó en el primer tendedero y eso se articula de otra manera en el proceso de aprendizaje que está teniendo, de cómo concebir en otro lugar el trabajo, no como de museo, sino que se articula en el entorno urbano, con una comunidad, para tener una incidencia social específica”.

Ejes discursivos

Algunos de los ejes discursivos centrales del arte feminista, desde los años 70, son el cuerpo, el ámbito doméstico y la resignificación de mitos y arquetipos.

“En el arte feminista se replantea la representación del cuerpo, desde el cuerpo propio, el cuerpo de la mujer está en los museos, pero ahora se retoma visto desde la mirada de mujeres, sin los estereotipos de belleza, ni visiones idílicas”.

Al abordar el ámbito doméstico, mostró la obra de Miriam Schapiro y Judy Chicago en Womanhouse, de Los Ángeles, que tomaron una casa como espacio de trabajo para referirse a la experiencia femenina relacionada con vivencias privadas, como el maquillarse, la menstruación, el aseo de una casa o la preparación de una cena.

Y en la resignificación de mitos y arquetipos, de plantear otras maneras de representar una espiritualidad, como lo hizo Louise Bourgeois en sus esculturas que multiplican la corporeidad y fertilidad femenina, haciendo alarde y creando nuevos iconos que resaltan este carácter de representación.

Durante la charla, Cordero compartió imágenes de la exposición de 2015-2016 en el MUAC, experiencia que dijo fue fundamental para la exposición en la Galería de Arte Moderno de Sinaloa “Ni de venus ni de marte”, en 2016.

“Justo revisando el material yo quedé ahí con una deuda que no cumplí de realizar una recopilación para una exposición en el Museo de Artistas Mexicanas sobre esto y también de un texto para un libro y me quedé con ganas en este contexto de la recuperación de estas experiencias de retomar esto y cerrar esta reflexión que no terminé no por falta de interés”.

Museo feminista

Al final, dijo que para imaginar un museo feminista, desde la teoría, la academia y las prácticas de gestión.

“Desde esta perspectiva empecé a pensar cómo se podría hacer una curaduría feminista, en ese camino y en talleres laboratorios, se topó con un libro de Griselda Pollock, que plantea que un museo feminista no es un depósito de objetos conocibles que exhiben algo feminista.

Es una práctica, un laboratorio crítico y teórico, que interviene y negocia las condiciones de producción, el fracaso de la diferencia sexual como eje crucial de significado, poder, subjetividad y cambio, agregó.

“En este sentido es importante el trabajo que se planteó en los colectivos, de hacerse cargo de la creación y cómo entra en la sociedad, cómo está presente en los medios, las galerías, los espacios y si no había espacios, crearlos”.

Esto es una reflexión en proceso pero los talleres nos dan elementos para reflexionar en ese sentido.

Minerva Solano, directora del Instituto Municipal de Cultura Culiacán, dio la bienvenida a la jornada reflexión Mujer Arte y Feminismo y dio la bienvenida a Karen Cordero, a quien describió como cómplice, aliada, maestra y amiga.

El Tendedero Sinaloa actualmente se encuentra en proceso de desarrollo coordinado por la artista Mónica Mayer con artistas y activistas de las ciudades de Los Mochis, Culiacán y Mazatlán y la jornada de reflexión contempla la realización de con conferencias con personalidades del arte feminista en México.