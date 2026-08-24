‘El arte puede cambiar la realidad y conciencias’, señala María Magdalena

Este 26 de agosto se celebra el Día del Actor y la Actriz, por ello, esta vez decidimos conocer a una destacada actriz sinaloense, ella es laser Originaria de la ciudad, su trayectoria dentro del mundo de la actuación incluye formación y montajes, destacando su pasión por transformar mentes a través de la empatía, participando en diversos y exitosas obras de teatro en la ciudad. Su interés por la actuación, dijo, surgió a raíz de la lectura dramatizada en voz alta, actividad que desde que era estudiante realizaba, tanto en festivales escolares como en su experiencia como docente, donde observó que la interpretación emotiva facilitaba la comprensión de los textos por parte de los alumnos, a partir de ahí, su curiosidad en el mundo del actuación la llevó a prepararse mucho más.

Su primera obra fue Un encuentro Inesperado, adaptación de Una enfermedad conveniente, de Héctor Mendoza.

“En 2007, decido incursionar formalmente en el teatro, buscando maestros como Esteban Rogel, Dolores Espinosa y Alberto Solián, hasta llegar a Lázaro Fernández. Mis inicios se centraron en talleres de vocalización y proyección de voz, habilidades esenciales para el escenario”, dijo. Hasta que llegó su debut. Su primera puesta en escena fue en la Plaza Obregón en el 2008, con una obra que abordaba la historia de Culiacán titulada Plaza de Armas, interpretando el papel de una monja. Tras esta experiencia, la actriz continuó su formación. “A partir de aquí, fue cuando decidí que esta profesión era lo mío, lo que yo quería hacer”. Un trabajo significativo fue la comedia didáctica titulada La enfermedad inconveniente de Héctor Mendoza, presentada en 2010. La obra, se creó con un enfoque en enfermedades de transmisión sexual y relaciones emocionales juveniles en esa etapa de su juventud, fue dirigida por Joaquín Leyva y César Arce, posteriormente se cambió el nombre a Un Encuentro Inesperado.

Érase una vez la novia, interpretando a Lupita, la novia de Culiacán.

En 2011, recordó, incursionó en el teatro performance con el espectáculo La Danza del Universo, un montaje multidisciplinario con 16 elementos escénicos, incluyendo músicos y un pintor llamado José García, de Costa Rica. La obra exploraba la destrucción planetaria a través de simbolismos. “El culiacanense entendió el mensaje en un espectáculo de performance más vanguardista, donde no todo eran diálogos, todo era improvisado”, indicó. La artista mencionó que esta experiencia le permitió comprender la capacidad de la improvisación y la transformación de la realidad a través de la escenificación.

La música también es una de las pasiones de María Magdalena.

”Todos los artistas podemos cambiar la realidad a través del arte, creemos que podemos cambiar el mundo, podemos transformar las mentes a través de la empatía y lo que genera el arte, en mi caso, a través del arte escénico, la actuación, tocando con ella la conciencia, porque no hay mejor guía que la emoción para poder llegar a la mente”, subrayó. Resaltó que, a través del teatro se genera no solo empatía, también cultura, considerando que esta actividad requiere de mucho esfuerzo, disciplina, lo que le ha permitido llevar su talento a otros lugares del país, y así convivir con otros compañeros artistas con diversos talentos, disciplinas, entre otros. Grandes obras de teatro Como actriz, María Magdalena ha participado en montajes como Los negros pájaros del adiós, de Óscar Liera, interpretando a Isabel, Érase una vez la novia, donde personificó a Lupita, la novia de Culiacán, esta última entre sus favoritas, por la gran exigencia física que llevó, junto con un próximo montaje de habla coloquial sinaloense, son sus trabajos más relevantes. Castro Camacho forma parte de Sabaiba Teatro, una compañía sinaloense conocida con la lleva trabajando tres años, continuando su constante preparación, adquiriendo nuevas herramientas para un mejor desempeño en el escenario.

La Piña y la Manzana (2024).