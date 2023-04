Para la artista mexicana Betsabeé Romero explorar temas sociales a través del arte va más allá de apelar a una noticia. Es, en su caso, una forma de ofrecer el hombro, una mano, una experiencia de apoyo.

Por más de 25 años ha tocado temas acerca de desaparecidos, feminicidios y migrantes a través de exposiciones e instalaciones contemporáneas. Y sobre eso tratará su conferencia “Tu huella es el camino, tu bandera es de paz”, que ofrecerá el lunes 24 de abril, en La Casa del Maquío, a las 19:00 horas.

“Creo que en mi caso nunca he tratado, ni pienso que tiene mucho sentido, que el arte trabaje la denuncia ya que tenemos un alcance muy reducido y muy a destiempo, siempre las noticias y los medios nos ganan en ser oportunos, más incisivos en cuanto al público al que pueden llegar, en el momento adecuado”, dijo.

Las suyas son propuestas de experiencia, de acción, relación, participación, a través de instalaciones que no son contemplativas sino participativas, inmersivas.

“Son intervenciones en arquitectura y con un dispositivo cultural tan lúdico y tan catártico como es el Día de Muertos, es algo que permite que no es cuestión de dar un dato o apelar a una noticia, es ofrecer el hombro, una la mano, una experiencia de apoyo que por lo general es de muy corto alcance y ojalá sea a profundidad”.

Betsabeé Romero es una artista visual mexicana. Su lenguaje artístico comprende instalaciones, arte objeto, intervenciones y videos; su estilo mezcla el arte contemporáneo con el arte popular.

“El tema de frontera y migración lo he estado trabajando desde hace más de 25 años y también empecé con la Bienal In Site 97, donde hizo el primer carro y trabajó por primera vez una instalación de frontera hay también una biblioteca de Chulavista, hecha por Legorreta, hice la primera instalación contemporánea de Día de Muertos que se llamó 187 cruces, que hablaba de la ley de salud y de restricción hacia los migrantes en cuanto a seguridad social”.

Ahora, se enfocará en lo que han significado los duelos a partir de la pandemia, porque estas instalaciones contemporáneas del Día de Muertos tienen una dedicatoria relacionada con una preocupación social en general, desaparecidos, feminicidios y migrantes también.

“En la pandemia todas estas problemáticas y estos duelos se volvieron más agudos y complicados, pues es lo que voy a tratar”.

Presenta en Mazatlán

La artista vino a Sinaloa para presentar también su libro Cuando el tiempo se rompió, en la FeliUAS.

La obra, editada por Fundación Grupo Andrade y el Heraldo Media Group, y contará con los comentarios del investigador José Manuel Valenzuela, del Departamento de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte.

“Cuando el tiempo se rompió” incluye los textos de críticos y artistas como Valentina Locatelli, Philip Clifton Monk, José Manuel Valenzuela Arce, Emelie Lucille, Elizabeth Chhangur, María Milo, Marie-Laure Bernadac, Kerry Ann Doyle, Hans-Michael Herzog, Maroto, Mónica Lavín y Diana Beatriz Wechsler, quienes estuvieron cerca de su trabajo creativo.

“Aquí está José Manuel Valenzuela con quien he trabajado desde In site, este carro de la frontera norte, y gracias a él nos invitaron a presentar este libro, en el que he abordado los temas que trabajo desde hace más de 20 años”.