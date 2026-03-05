’El artista ante el espejo’, un espacio que une al creador con su espectador

Durante el mes de marzo, las galerías del Instituto Sinaloense de Cultura se convertirán en espacios de diálogo entre creadores y público, a través del programa “El Artista ante el Espejo: Trayectorias, Memoria y Humanidad en la Mirada del Otro”.

Esta iniciativa comenzó en la Galería de Arte Antonio López Sáenz (GAALS), un espacio que se reafirmó como un recinto vivo que busca humanizar el vínculo entre el artista y el espectador.

Durante el acto inaugural, Margarita Félix Torres, directora del departamento de Artes Visuales del ISIC, destacó que este ciclo propone invitar al artista a colocarse frente a su propia producción para desglosar sus procesos técnicos y conceptuales, abriendo su obra a una lectura más cercana y reflexiva.

“Buscamos que el público encuentre en la obra un reflejo de su propia realidad”, expresó, al subrayar que el programa pretende retirar el “polvo reverencial” que en ocasiones rodea a los museos, para permitir una comunicación más profunda y honesta.

Asimismo, señaló que se valida la libertad del creador para revelar su verdad o resguardar su misterio, siempre desde un compromiso de rigor que aleja al arte de la ocurrencia vacía y lo sitúa en el terreno del pensamiento crítico.

El ciclo inició con el conversatorio Dimensiones comparativas IV & más, a cargo de los artistas Mario López y José Alfredo Elías Dabdoub, integrantes del colectivo “Cinta”, quienes sostuvieron una conversación que se extendió por más de una hora en un ambiente de confianza y camaradería.

Al diálogo se sumaron artistas, autoridades culturales, académicos, estudiantes y público en general, generando un intercambio diverso y enriquecedor.

A lo largo del encuentro, los creadores compartieron aspectos fundamentales de su proceso creativo, la influencia de la música en su producción y diversas anécdotas surgidas de performances realizados tanto en México como en Europa.

Con una actitud abierta y generosa, ambos expositores se mostraron amables y entretenidos, procurando en todo momento la interacción con los asistentes. Las preguntas y comentarios del público fueron parte esencial de la dinámica, fortaleciendo el carácter participativo que distingue a este programa.

La apertura contó además con la participación de la Unidad de Artes Plásticas de la UAS, representada por el Mtro. Luis Landeros Cano y sus estudiantes, reafirmando a la GAALS como un centro de formación y pensamiento crítico para las nuevas generaciones sinaloenses.

Las actividades continuarán el 24 de marzo con una segunda sesión de estos creadores y el 26 de marzo con la participación de la pintora y poeta Cecilia Pablos, en la Galería de Arte Álvaro Blancarte.

Con esta iniciativa, el Departamento de Artes Visuales consolida a la GAALS como un laboratorio de confrontación necesaria y un espacio fundamental para la construcción de la memoria cultural de Sinaloa.

A través de estas acciones, el ISIC refrenda su compromiso de transformar la cultura en un territorio de identidad colectiva y memoria viva, fortaleciendo el diálogo constante entre arte y sociedad.