Pedro García, artista escénico originario de Michoacán y radicado en Veracruz realiza una estancia en la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán donde comparte con alumnos su investigación denominada “Cuerpo expuesto”.

La investigación pedagógica tiene que ver con la suma de herramientas que le dan al cuerpo otra posibilidad, y aprovecha la estancia para generar vínculos con el Festival Internacional Primate Escénico, proyecto en donde este año la EPDM tuvo presencia con alumnos y ha contado con la asistencia de la maestra Xitlali Piña y próximamente con el maestro Johnny Millán.

El proyecto de Pedro García amplifica la red de trabajo para que los egresados de la EPDM puedan trasladarse a otros lugares, y generar becas e intercambios con alrededor de 40 proyectos a nivel Latinoamérica, a partir del interés por trabajar con alumnos con un perfil como el que otorga la EPDM.

Durante el conversatorio con alumnos de la EPDM, Pedro García explicó cómo acceder al festival y cómo poder insertarse en proyectos que puedan ayudarles, entre ellos el Foro de Estudiantes y la posibilidad de integrar a alumnos de danza contemporánea de México, Colombia, Uruguay, Perú y Ecuador para poder apoyarlos al egresar de sus licenciaturas.

Pedro García estudia una maestría en Gestión y Políticas Culturales, además integra vínculos y redes a nivel internacional como director del Festival Internacional Primate Escénico en donde alberga proyectos latinoamericanos, promueve y difunde el trabajo y la mirada del artista latinoamericano por casi ya 10 años.

Respecto a la integración de la violencia como tema o manifestación en la danza, Pedro García, reflexiona:

“Siento que ahora está muy presente porque ya no es algo que se investiga a distancia, ahora es algo que tienes a la vuelta de la esquina, tenerlo tan presente preocupa, inquieta y se vuelve un tema para pensar, repensar y replantear”, dijo.

“El arte siempre ha sido un vehículo de transformación social, pero hay necesidad de hacerlo presente desde contextos y realidades, hay una constante del hablar del aquí y del ahora, se ha dejado de inspirarse en obras de artistas, pinturas y textos, hoy se habla de realidades que pueden ser un poco crudas”.

Agregó que la violencia genera problemáticas personales.

“No puedo no hablar de lo que me genera problemas, soy un protagonista involuntario. De alguna manera exponerlo a través del arte, cada quien va a reconocerse o no reconocerse dentro de esas realidades, pero hay una evidencia total, desde la propia necesidad como artista creativo no puedo no hablar de ello porque me toca.