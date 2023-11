El problema es que quienes creemos podemos sentirnos decepcionados por Dios o vivir como si no lo necesitáramos en la práctica.

¿Existe Dios realmente?

Entre más evidentes sean las cosas menos las vemos, entre más simples menos las valoramos y entre más frecuentes más nos acostumbramos.

Esto nos lleva a despreciar cosas que después nos arrepentimos seriamente. Nuestras creencias y vivencias pueden salvarnos o condenarnos... “aunque Ud. no lo crea”.

Cada día sin tenerlo en mente podemos tener una cita con la eternidad, sin embargo no nos percatamos de esto por estar inmersos en las faenas y preocupaciones cotidianas.

El contraste dramático de la cercanía de la muerte que camina como una sombra en nuestro camino nos sirve de contexto para plantearnos dos preguntas decisivas ¿Existe Dios realmente? ¿Qué relación práctica tenemos con Él en la cotidianidad ordinaria?

No es lo mismo plantearlo en un café, el ateísmo presenta consideraciones muy serias, sin embargo las más profundas no son las teóricas ni las intelectuales realmente: son las vivenciales aun creyendo en Él. Es decir, no manifestamos siempre lo que creemos.

Pudiese parecer que Dios vivir alejado de nuestras aspiraciones y conducta ordinaria. Es más vivimos como si no le necesitásemos realmente y que la religión puede ser un adorno, creemos que todo depende del esfuerzo propio, de la colaboración de otros... y de la suerte. Solemos acudir a Él por necesidad y por un sentido utilitario.