$!El Baile Infantil del Carnaval de Mazatlán 2026, tiene ganadores

En Fantasía, individual y en pareja, se evaluó el traje alusivo al carnaval, y destacó la confección con elementos como lentejuela, chaquira, brillo y bordados.

El evento fue conducido por Francisco Garay, quien dio la bienvenida al público y explicó las bases con las que se desarrolló la competencia, contemplando dos grandes categorías: Fantasía y Baile.

Entre porras familiares, vestuarios brillantes y el entusiasmo de decenas de participantes, el escenario se convirtió en una pasarela de fantasía y una pista donde la niñez mazatleca mostró ritmo, seguridad y alegría

La mañana de este lunes, el Teatro Ángela Peralta se llenó de color, ilusión y aplausos durante el Baile Infantil, una de las celebraciones más entrañables del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”.

En la categoría de Baile, la competencia consistió en la interpretación de coreografías en tres modalidades: Individual, Pareja y Comparsa.

Como parte de la dinámica del concurso, la duración máxima por número fue de un minuto con 30 segundos, manteniendo el programa ágil y emocionante para el público.

Para definir a las y los ganadores, el jurado consideró aspectos clave como: Originalidad, Belleza, Elaboración y lucimiento del vestuario y Desenvolvimiento del concursante (seguridad escénica, presencia e interpretación).

En el caso de comparsas, se anunció que no habría distinción entre Fantasía y Baile, otorgándose un premio único por grupo.

Jurado y personalidades invitadas

El jurado estuvo integrado por: Óscar García Montoya, Carla Rivas, Reina del Carnaval 2019, Pauli Medrano, Dr. Javier Arcadia, director de Ballet Folclórico de Cultura ,Marlene Elizabeth Rodríguez Lora, Luis Jesús Peraza Ibarra, Ivanna Matamoros, Reina de Juegos Florales 2022

En el presídium y como invitados especiales también se contó con la presencia de figuras del carnaval, entre ellas Noelia I, Reina de la Poesía, y Elisa I, Reina Infantil del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, a quienes el público recibió con cálidos aplausos, recordándose que su coronación oficial se viviría más tarde en el Estadio Teodoro Mariscal.

Asimismo, asistieron autoridades y representantes institucionales; se mencionó la presencia del Lic. José Luis Gómez Núñez, presidente del Sistema DIF Mazatlán, en representación de la presidenta municipal Estrella Palacios Domínguez.

Cada paso y cada sonrisa fue aplaudido por las familias que se reunieron en apoyo a todos los participantes, el momento de la premiación llegó y estos fueron los resultados.

Disfraz Individual

1 lugar: Espíritu Marino-Latin Jazz

2 lugar: La Flor de la Tambora-Make it Dance

3 lugar: Que suene la Tambora-Latin Jazz

Disfraz de Fantasía en Pareja

1 lugar: Moana y Maguin-Edith Clavel

2 lugar: Niños Gobiernan el Mundo- Edith Clavel

3 lugar: Entre Olas y Raíces- Latin Jazz

Baile Individual

1 lugar: Coqueta Latina- Latin Jazz

2 lugar: La Tropicoqueta-Studio 7

3 lugar: Fuego Latino-Studio 7

Baile en Pareja

1 lugar: Club de Mickey Mouse / BEGSU

2 lugar: Mini Rumberos / Latin Jazz

3 lugar: Latin Power / Latin Jazz

Comparsas

1 lugar: La Sirenita del Carnaval — Academia Edith Clavel Premio: 14 mil pesos

2 lugar: Tierra de Venados — Academia Latin Jazz Premio: 12 mil pesos

3 lugar: Las Tamboritas Alegres — Academia Make It Dance Premio: 8 mil pesos

La premiación fue recibida entre aplausos por parte del público asistente, destacando el alto nivel de las propuestas, el cuidado en el vestuario y la energía en cada coreografía. Con este acto, el Baile Infantil reafirma su lugar como una de las expresiones más queridas del carnaval, impulsando el talento desde la niñez y fortaleciendo el espíritu festivo que distingue a Mazatlán.