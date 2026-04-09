El Ballet de Kiev llega al Teatro Ángela Peralta con ‘El Lago de los Cisnes’

Este domingo 12 de abril como parte de una gira nacional, el Ballet de Kiev presenta “El Lago de los Cisnes” en el Teatro Ángela Peralta. Se trata de una producción que deslumbra por la delicadeza de las coreografías, la fuerza del elenco y la música de P. I. Tchaikovski.

A través de dos funciones, 16:30 y 20:00 horas, el ballet conformado con bailarines de Japón, Bielorrusia, Rusia, Italia, Francia, Alemania, Ucrania y otros países, deslumbrará con esta obra emblemática de la danza universal.

“El Lago de los Cisnes” es un espectáculo que entrelaza la elegancia, la pasión y la fantasía, donde los cisnes blancos se elevan en un vuelo poético que invita al espectador a dejarse llevar por la ensoñación, una experiencia artística inolvidable, en la que el virtuosismo técnico y la sensibilidad escénica se funden.

“El Lago de los Cisnes” es una obra clásica del ballet estrenada en el Siglo 19, cuenta con la música de Piotr Ilich Tchaikovsky, con libreto de Vladimir Beghitchev y Vasili Geletzer, así como la coreografía Marius Petipa.

En el Siglo 19 este contemporáneo reinventado presenta sus personajes femeninos como protagonistas principales y un mensaje de fuerza simbólica que generan profundas emociones, tanto para los artistas como para el público.

En particular, la narrativa romántica habla sobre amor, magia y tragedia; elementos que ayudan al ballet a destacarse frente a otros trabajos artísticos, esta mezcla única de temáticas le aporta al Lago de los Cisnes un significado eterno y duradero.