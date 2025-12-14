El Bel Canto se hizo presente en una velada de ópera y virtuosismo

Casa Haas se convirtió en un íntimo teatro de emociones con la presentación del concierto “Bel Canto”, propuesta operística que rindió homenaje a tres pilares fundamentales del belcantismo: Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti y Vincenzo Bellini.

La velada ofreció al público un recorrido sonoro por algunas de las arias y duetos más representativos —y también menos frecuentes— de estos grandes maestros de la ópera italiana.

El escenario fue ocupado por la soprano Vanessa Gama, el bajo José Miguel Valenzuela y el pianista Juan Pablo García, quienes construyeron una experiencia musical poco común al reunir en un mismo programa las tesituras más agudas de la voz femenina con la profundidad vocal del bajo, una combinación que dotó al concierto de una riqueza tímbrica singular y poco habitual en este tipo de recitales.

El repertorio transitó por momentos de gran lirismo y exigencia técnica, con obras de Donizetti como “Vieni la mia vendetta” de Lucrezia Borgia, “Regnava nel silenzio” de Lucia di Lammermoor y “Come sen va contento” de Elixir de amor.

De Bellini, el público disfrutó páginas emblemáticas de I Puritani y La sonnambula, entre ellas “Cinta di fiori”, “Qui la voce” y “Ah! non credea mirarti”.

El programa se completó con momentos de gran brillo rossiniano tomados de Semiramide, como “Bel raggio lusinghier”.

En palabras compartidas por Vanessa Gama, el concierto fue concebido con la intención de ir más allá de lo habitual: integrar arias y duetos poco comunes en los escenarios, altamente virtuosos, sin dejar de lado aquellas piezas que el público reconoce y aprecia.

La soprano destacó que Bel Canto es, ante todo, un homenaje a los “padres del belcantismo”, y subrayó la relevancia de contar con el acompañamiento pianístico del maestro Juan Pablo García, así como la riqueza expresiva que aporta el diálogo vocal entre soprano y bajo.

La presentación en Casa Haas dejó constancia de que el bel canto sigue siendo un lenguaje vivo, capaz de emocionar y sorprender, incluso en formatos íntimos, cuando se conjugan talento, rigor musical y una propuesta artística bien pensada. Una noche en la que la ópera encontró cercanía, profundidad y un público atento que acompañó cada frase musical.