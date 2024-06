De una manera muy auténtica y utilizando un lenguaje muy jovial y natural, L’amargeitor presentó la ponencia “Primero vas tú”, organizada por Fundación MAPA.

En la ponencia que tuvo lugar en el Centro de Convenciones, la expositora llevó a las asistentes a un viaje hacia el autocuidado y la atención plena de sí mismas, recordando así que poner la propia salud mental en primer lugar no es egoísmo, sino un acto de supervivencia.

Valeria Stoopen Barois es la persona detrás de L’Amargeitor, que con una voz mordaz y sin tapujos, logra llegar a muchas mujeres y hombres con su mensaje de autocuidado y habla sobre el burnout.

En la reunión, la expositora exhortó a los presentes a aprender a priorizar y entender lo bueno y lo malo de la vida, para saber controlar las emociones y cosas que les hace bien, pero también aquellas que no se pueden cambiar, pero sí se pueden desechar.

Dijo que los casos de depresión en México están en un 27.6 por ciento, y los de ansiedad en un 50 por ciento, y que van en aumento, de ahí el saber cuidar su salud, por lo que exhortó a los presentes a pedir ayuda cuando sientan que la necesiten.

“Hoy vamos ha hablar del burnout, de cómo cuidarnos nuestra salud mental, nuestra paz, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro todo en momentos de crisis; actualmente vivimos en un mundo un poco turbulento y cuando no es una cosa, es otra, y casi siempre es todo al mismo tiempo”, dijo.

“Creo que lo podemos evitar regresando a las cosas básicas de cuidado personal, de descanso, de conexión con otras personas, de saber poner límites, de comer bien, de dormir bien, de hacer ejercicio, de cómo saber priorizar, que hay cosas que uno tiene que hacer, y que normalmente son las que decimos no me da tiempo porque estoy muy ocupada, pero si no las hacer no vas a poder hacer todas las cosas que te tienen muy ocupada”, comentó.

El burnout señaló es el cerebro que le está diciendo a la persona que ya no puede más.

“El burnout es el cerebro que te dice ya no puedo más. Cualquier crisis emocional, física y mental toda junta llevada al extremo puede acabar el tomar malas decisiones, pero en la conferencia lo importante es decirles cómo prevenir no llegar hasta eso”.

“Hay que adquirir una serie de hábitos, de higiene mental y de disciplina todos los días para atender nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra mente”.

El hacer ejercicio, el leer un libro para desconectarse un poco del tiempo y la realidad, el tener tiempo con sus hijos o personas allegadas, además de realizar una sana convivencia con las personas, son hábitos que ayudarán mucho en la salud.

“El cuerpo y la mente tiene que descansar, si tu tienes tu celular cerca de ti cuando duermes, según estudios un 43 por ciento de tu cuerpo no descansa, así que al terminar la conferencia y ya que se vayan a descansar, dejen sus celulares fuera de su cuarto, desconectense, eso es una buena forma de descansar y recargarse, recuerden que el bienestar mental es tu mayor tesoro”, comentó.