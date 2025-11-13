$!‘El cáncer me enseñó a que no se vive un día, sino un segundo a la vez’, Elisa Carreón

Las mujeres nacen manchadas por estereotipos, se manchan desde que llegan al mundo, se manchan con la menstruación, con la leche al amamantar, con el zumo de un limón, de sudor, de tierra al escarbar, con sus besos que manchan las mejillas, y hasta de cáncer, pero hay una mancha que es la más importante, la de la lucha, esa que dejan diariamente en el mundo.

Así, es como Elisa de Fátima Serrano Carreón comienza el primer capítulo titulado La Quijota que se mancha, el cual forma parte de su libro La loca pelona en su doloroso mundo color de rosa, y que se presentó dentro de la tercera edición de la Feria Internacional de Libro Culiacán 2025.

En él, Elisa comparte con el lector un viaje íntimo, crudo y hasta poético por las batallas invisibles y visibles de una mujer que se quedó sin cabello, pero no sin alas.

A través de relatos sensoriales, metáforas potentes y una honestidad desgarradora, Elisa resignifica el dolor con arte, la enfermedad en protesta y el silencio en un grito colectivo, dando como resultado no sólo una historia sobre el cáncer, sino una carta de amor a la vida, al arte, a la resistencia femenina y a todas las mujeres que se atreven a manchar el mundo con su autenticidad.

“Este libro narra principalmente el cómo estoy viviendo mi proceso de cáncer de mama, pero narrado muy al estilo de cómo soy yo, algo muy sensorial, dándole una resignificación a esta etapa dolorosa en un proceso oloroso-sensorial, compartiendo las distintas batallas que se viven dentro de esta enfermedad, partiendo desde la sospecha, hasta llegar al diagnóstico, la quimioterapia. toda la batalla emocional, familiar, financiera y espiritual” expresó Elisa.