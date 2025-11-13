$!‘El cáncer me enseñó a que no se vive un día, sino un segundo a la vez’, Elisa Carreón

Las mujeres nacen manchadas por estereotipos, se manchan desde que llegan al mundo, se manchan con la menstruación, con la leche al amamantar, con el zumo de un limón, de sudor, de tierra al escarbar, con sus besos que manchan las mejillas, y hasta de cáncer, pero hay una mancha que es la más importante, la de la lucha, esa que dejan diariamente en el mundo.
Así, es como Elisa de Fátima Serrano Carreón comienza el primer capítulo titulado La Quijota que se mancha, el cual forma parte de su libro La loca pelona en su doloroso mundo color de rosa, y que se presentó dentro de la tercera edición de la Feria Internacional de Libro Culiacán 2025.
En él, Elisa comparte con el lector un viaje íntimo, crudo y hasta poético por las batallas invisibles y visibles de una mujer que se quedó sin cabello, pero no sin alas.
A través de relatos sensoriales, metáforas potentes y una honestidad desgarradora, Elisa resignifica el dolor con arte, la enfermedad en protesta y el silencio en un grito colectivo, dando como resultado no sólo una historia sobre el cáncer, sino una carta de amor a la vida, al arte, a la resistencia femenina y a todas las mujeres que se atreven a manchar el mundo con su autenticidad.
“Este libro narra principalmente el cómo estoy viviendo mi proceso de cáncer de mama, pero narrado muy al estilo de cómo soy yo, algo muy sensorial, dándole una resignificación a esta etapa dolorosa en un proceso oloroso-sensorial, compartiendo las distintas batallas que se viven dentro de esta enfermedad, partiendo desde la sospecha, hasta llegar al diagnóstico, la quimioterapia. toda la batalla emocional, familiar, financiera y espiritual” expresó Elisa.
Agregó que este proyecto nació con ese objetivo, resignificar su dolor, ese que llega principalmente por las noches, lo que la llevó a canalizar ese sentimiento en la música, en la escritura naciendo así esta obra que presentó en el escenario del Modular Inés Arredondo.‘ A mí siempre me ha gustado compartir mis procesos, ya sea a través del teatro, la música, los títeres, por lo que esta vez no sería la excepción. Creo que la loca pelona es para todas aquellas personas que están pasando por este proceso, pero también para otros dolores que tenemos en la mente y en el corazón”.
La loca pelona narra abiertamente el cómo me convertí en un personaje que alguna vez vio de niña, como un ser sin historia como tal. Cabe destacar que este proyecto comenzó a desarrollarse en febrero de este año cuando ella experimentaba el proceso más duro de la quimioterapia, entendiendo por qué la gente se rinde, contando esto a través del arte, considerando esto una medicina maravillosa.
Elisa resaltó que con el lanzamiento de este libro, hoy se siente más libre, plasmando en cada página, muchas de sus facetas en su propio mundo. “El cáncer es el pretexto perfecto para ver el dolor, me enseño a que no se vive un día, sino un segundo a la vez”.
La loca pelona en su doloroso mundo color de rosa, resaltó Elisa, es una obra literaria que abraza mucho a las personas que están viviendo esto de una manera muy difícil, al que cuesta trabajo adaptarse.
“Me queda claro que yo sigo en esta batalla, sigo luchando porque aún no me han dado de alta, y sé que esto será para siempre, pero mientras yo siga de pie, continuaré haciendo cosas para dejar un legado, una experiencia de vida para que otras personas puedan verse reflejados, motivándolos a no rendirse, a seguir adelante”, subrayó.
La autora dejó claro que hoy existe un antes y un después a partir de este libro, aspecto que la motivó a querer escribir uno más, viendo esto como parte de esa lucha que inició con una simple sospecha en un hospital.
Dijo el próximo libro abordará a partir de su proceso en las radioterapias, otro de los procesos dolorosos que vivió y que buscará reflejar en este segundo libro.