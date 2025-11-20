El Carnaval celebrará la libertad, la curiosidad y la tradición

Mazatlán se prepara para su máxima fiesta. Tras darse a conocer a los candidatos de los distintos reinados del Carnaval Internacional Mazatlán 2026, el director del Instituto de Cultura, Óscar García Osuna, destacó el simbolismo que acompañará esta edición, que llevará por tema “Arriba la Banda” y que se celebrará del 12 al 17 de febrero.

García Osuna explicó que el Carnaval se construye este año alrededor de tres personajes principales: la Mujer Empoderada, símbolo de libertad; el Niño del Mar, representación de la curiosidad que distingue a todo infante; y Hans, figura que encarna la esencia de la tambora, pilar musical del festejo.

“Esos tres personajes son un juego de palabras para lo que va a ser el Carnaval; definen sus relaciones y dan sentido a los eventos previos”, señaló.

El titular de Cultura informó que será a más tardar el 1 de diciembre cuando se dé a conocer la cartera de artistas que participarán en los diferentes eventos de los reinados del Carnaval.

“Para el 1 de diciembre, máximo, se tendrán la cartera de los artistas que estarán en Carnaval, ya estamos en eso en las negociaciones”, aseguró.

El calendario oficial de los eventos previos del Carnaval Mazatlán 2026 inicia en diciembre, cuando el día 11 se lleve a cabo la primera manifestación y el primer cómputo, con lo que arrancan formalmente las actividades de la máxima fiesta porteña.

En enero continuarán las presentaciones de los candidatos, el 19 de enero se realizará la segunda manifestación, mientras que el 23 de enero se efectuará el cómputo final.

Un día después, el 24 de enero, tendrá lugar la elección de Reinas, uno de los momentos más esperados del proceso carnestolendo. Esto será a las 19:00 horas, en el Teatro Ángela Peralta.

Para febrero, la agenda se intensifica, ya que el 7 de febrero se celebrará la tradicional Velada de las Artes, seguida por la Coronación del Rey de la Alegría, el 12 de febrero.

La Coronación de los Juegos Florales será el 13 de febrero y el 14 de febrero se llevará a cabo la Coronación de la Reina del Carnaval, mientras que el 15 de febrero se efectuará el primer desfile.

El programa continúa el 16 de febrero con la Coronación de la Reina Infantil y culmina el 17 de febrero con el segundo desfile, que cerrará oficialmente las festividades del Carnaval Mazatlán 2026.

García Osuna adelantó que la presentación de detalles del Carnaval se dará por partes, y que la próxima semana se enfocará en revelar los carros alegóricos y a los creativos responsables de su diseño y construcción.

Preparan sorpresa

Asimismo, confirmó que la alcaldesa Estrella Palacios participará en todas las actividades relacionadas con el Carnaval, señalando que este año es especialmente significativo para ella al cumplirse el 25 aniversario de su coronación como Reina del Carnaval.

Añadió que su participación será una sorpresa, pues se prepara algo especial para conmemorar su trayectoria dentro de la fiesta.

Becas de inglés para candidatos y reinas

Como novedad, García Osuna anunció que todos los candidatos a los reinados recibirán una beca para tomar clases de inglés durante seis meses, con el fin de fomentar habilidades útiles para su proyección personal y contribuir a la promoción de la psicología positiva.

Además, las futuras Reina del Carnaval y Reina de los Juegos Florales obtendrán un beneficio extendido a dos años de formación en inglés.