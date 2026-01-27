El Carnaval del mundo emerge en el Gran Acuario Mazatlán

Desde las profundidades del mar emergió la fantasía.

Medusas luminosas y sirenas coronadas dieron la bienvenida al espectáculo “Los 5 Carnavales del Mundo”, presentado durante la inauguración carnavalera del Gran Acuario Mazatlán, transformando el recinto en un universo donde el océano y la fiesta se encontraron.

El espectáculo, montado por Luis Antonio Ríos “Momo”, llevó al público por un recorrido lleno de color, música y movimiento, representando cinco de los carnavales más emblemáticos del planeta: Nuevo Orleans, Brasil, Barranquilla, Venecia y Mazatlán.

Estrellas de mar, perlas y vestuarios deslumbrantes enmarcaron cada escena, resaltando la identidad y la riqueza cultural de cada celebración.

El Rey Momo despertó en este mundo acuático para encabezar la fiesta y dar paso a arlequines danzantes, bailarines llenos de energía y sorprendentes actos como las llamas de los tragafuegos.

La alegría se desbordó con los sones colombianos de Barranquilla, mientras que el mambo hizo vibrar el espacio preparado para la ocasión con la presencia de Pachuco el bailarín, acompañado por el Toro Mambo y otras piezas festivas.

La danza del Venado aportó un toque de tradición mexicana, recordando que el carnaval también es herencia cultural y expresión artística.

La presencia de destacadas figuras del carnaval, entre reyes, reinas y representantes de distintas ediciones, dio realce a esta inauguración que unió pasado, presente y futuro de la máxima fiesta porteña.

Como invitados especiales estuvieron Desiré Ayón, Reina de los Juegos Florales del Carnaval de de Mazatlán 2025; Victor Quiroz, Rey de la Alegría del Carnaval de Mazatlán 2022; Paco Vazga, Rey de la Alegría del Carnaval de Mazatlán 2020, así como René Arturo Arechiga, Rey actual de La Paz, y Cristian Gael Romero emperador vitalicio de los Carnavales de La Paz, ambos amigos de Momo.

Con esta puesta en escena, el Gran Acuario Mazatlán abrió su temporada carnavalera, y presentó un adelanto de la temática que acompañará a sus visitantes durante los próximos meses, invitando tanto a locales como a turistas a vivir el carnaval desde una perspectiva única, donde el mar también sabe celebrar.

Recepción

Durante la recepción, el ambiente fue amenizado por la voz del tenor Jorge Echeagaray, quien interpretó diversas melodías que aportaron un toque de elegancia y emotividad al inicio del evento, envolviendo a los asistentes en una atmósfera festiva.