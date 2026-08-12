El CELIT abre espacios para reflexionar sobre la literatura y su diálogo con otras disciplinas

El Centro de Literatura del Instituto Sinaloense de Cultura llevará a cabo el Taller de Observación y Ecoescritura, impartido por Itzel Arredondo Serrano, de Palabra Terrestre, y Emmanuel Cuadras, de Semillas Creciendo, quienes invitan a las y los participantes a explorar el vínculo entre la escritura y la naturaleza local.

El taller se desarrollará los días 13 y 20 de agosto, de 16:00 a 18:00 horas, con punto de encuentro en el bulevar Niños Héroes, esquina con Ruperto L. Paliza, en el Centro de Culiacán.

A través de un recorrido por Las Riberas, los participantes podrán observar algunos de los organismos, elementos abióticos y procesos ecológicos que forman parte de este ecosistema, para posteriormente transformar la experiencia en un ejercicio de eco escritura.

La propuesta busca que la observación atenta del entorno se convierta también en una forma de escritura y reflexión. Como parte del proceso, las personas inscritas recibirán previamente una carpeta con lecturas y una guía que les permitirá elegir los textos de su interés, de manera que estos materiales acompañen el recorrido y funcionen como inspiración para la creación.

El encuentro también permitirá conocer de cerca el trabajo de Itzel Arredondo Serrano y Emmanuel Santiago Cuadras, quienes desde sus respectivos proyectos, Palabra Terrestre y Semillas Creciendo, han desarrollado propuestas relacionadas con la escritura, la naturaleza, la educación ambiental y la observación del territorio.

A esta actividad se suma una nueva sesión de Archivos del Noroeste. Escribir el presente, que se llevará a cabo el 14 de septiembre, espacio de diálogo del CELIT que reúne a creadoras, creadores e investigadores de distintas disciplinas para compartir las ideas, preguntas y prácticas con las que están pensando el presente y construyendo un archivo vivo de la producción cultural en Sinaloa.

En esta ocasión, la conversación girará en torno a la pregunta ¿Cómo hacer del arte una herramienta para cuidar, documentar y habitar el territorio?, con la participación de César Ernesto Hernández, David Lara y Emmanuel Santiago Cuadras, cuyas prácticas transitan entre el arte, la investigación, la observación de la biodiversidad, la educación ambiental y el trabajo comunitario.

A partir de sus proyectos y experiencias, la sesión abrirá una reflexión sobre las posibilidades de la creación artística para recuperar saberes locales, fortalecer los vínculos con el entorno e imaginar formas más sensibles de relacionarnos con el mundo vivo. La conversación planteará también preguntas sobre el papel del arte y la educación ambiental en la transformación de nuestra manera de habitar los espacios que compartimos.

En Archivos del Noroeste la idea es escribir el presente, parte de la idea de que un archivo no solamente conserva la memoria del pasado, sino que también puede registrar las inquietudes, discusiones y búsquedas que atraviesan nuestro tiempo.

En este sentido, cada conversación se convierte en una oportunidad para escuchar distintas voces y reunir herramientas para imaginar otras formas de vivir y construir comunidad.