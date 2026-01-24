‘El Chiras’: trabajo, música y corazón fue su rumbo al trono del Carnaval 2026

Con el corazón aún acelerado por el cierre del cómputo final, Javier Osuna “El Chiras” saborea el triunfo que lo llevó a convertirse en Rey del Carnaval de Mazatlán 2026.

El integrante de la Banda MS reconoció que la corona es resultado de un esfuerzo constante, intenso y colectivo que inició desde el primer día de campaña.

“Fue mucho trabajo. Los que me siguieron saben todo lo que nos movimos para poder conseguir cada uno de esos votos”, expresó.

Rifas, eventos, cabalgatas, desayunos y jornadas que se extendieron de día y de noche formaron parte de una estrategia que, aseguró, requirió disciplina, organización y cercanía con la gente.

“Siempre estábamos con el teléfono, buscando apoyos”, relató.

La contienda, dijo, no fue sencilla, su rival, Guillermo Orrante, representó un desafío fuerte que mantuvo la competencia abierta hasta el último momento.

“Me tenía con el corazón en la mano. Le tenía mucho respeto, nada estaba seguro hasta el último peso contado”, confesó, subrayando que el resultado final superó el millón de pesos reunidos.

Para “El Chiras”, este triunfo también tiene un valor simbólico. Al asumir la corona, se convierte en otro representante del regional mexicano que encabeza el Carnaval, algo que no ocurría desde hace varios años.

“Me siento muy contento por abrir otra vez el camino. Ojalá que el otro año se anime otro del regional y así vayamos representando nuestra música desde el Carnaval hasta donde andemos”, señaló.

Listo para la coronación, el nuevo soberano adelantó que se prepara incluso físicamente para lo que viene: bailes, recorridos y largas jornadas festivas.

Además, se mostró entusiasmado ante la posibilidad de compartir escenario con Edén Muñoz, a quien calificó como un artista completo, sin descartar “echarse un palomazo”.

Finalmente, dedicó la corona a su familia y a la memoria de Gerson Leos, compañero recientemente fallecido, reconociendo que, pese al dolor vivido durante la campaña, el compromiso artístico y con el público siempre se mantuvo firme. “El show debe continuar”, dijo.

Con emoción y gratitud, Eileen Cruz celebra su coronación en el Carnaval de Mazatlán

Con una sonrisa en su rostro, Eileen Cruz expresó la felicidad que sintió al ser electa Reina del Carnaval de Mazatlán 2026.

“Me siento muy feliz, siento que el corazón se me va a salir, nunca pensé que iba a estar así en este momento”, dijo.

Agradecida con quienes la apoyaron a lo largo del proceso, Eileen dedicó su triunfo a la porra lila, familiares y amigos que estuvieron a su lado durante toda la contienda.

“Gracias a todos, este es un premio para todos”, dijo. La pequeña invitó al público a disfrutar del Carnaval Internacional de Mazatlán, que se celebrará del 12 al 17 de febrero, bajo el lema “Arriba la Tambora”.

La nueva Reina Infantil destacó que el Carnaval representa música, alegría y unión, valores que planea transmitir durante su reinado.

“Voy a vivir mi coronación muy feliz, con música, alegría, aplausos y muchas sonrisas que representan el Carnaval de Mazatlán”, dijo con entusiasmo.

Eileen aprovechó el momento para enviar un mensaje especial a las niñas que sueñan con formar parte de esta tradición. Los animó a participar sin temor y a confiar en sí mismos.

“A los niños que deseen participar les digo que se metan, que sus sueños nunca se rindan y que lo hagan sin miedo”, expresó, dejando claro que el Carnaval también es un espacio de aprendizaje, ilusión y crecimiento personal.