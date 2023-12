El cine para las infancias obtuvo diversos reconocimientos en festivales de cine, a través del cortometraje producido por el Imcine La piñata, de Verónica Ramírez. Entre los premios que recogió se encuentran Mejor Cortometraje Latinoamericano en la Octava Edición de Mi Primer Festival celebrado en Perú, así como el Primer Lugar de la categoría 7-10 años ficción del Festival comKids de Brasil.

También destacan los galardones obtenidos a nivel internacional por las cintas Adolfo, de Sofía Auza (Oso de Cristal del Jurado Joven, del Festival Internacional de Cine de Berlín), que contó con apoyo del Focine; Cuento de hadas, de Daniela Soria (Student Visionary Award, del Festival de Cine de Tribeca); Lumbrensueño, de José Pablo Escamilla (Bisato d’Oro for the Cinema to Come, del Festival Internacional de Cine de Venecia).

Cabe mencionar los dos premios Emmy obtenidos por la cinta La Caída, dirigida por Lucía Puenzo, en las categorías de Mejor Película para Televisión y Mejor Actriz (para Karla Souza).