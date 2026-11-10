El cine sinaloense vive etapa fértil para creación audiovisual, asegura Aurora Díaz

El cine de Sinaloa experimenta una etapa de crecimiento, potenciado por nuevos realizadores, espacios de exhibición y avanzadas herramientas tecnológicas. Así lo expuso Aurora Díaz en la Feria Internacional del Libro Culiacán 2026 este lunes.

Aurora Díaz, especialista del Tecnológico de Monterrey, Campus Sinaloa, detalló en su conferencia un recorrido por la historia del cine en la entidad. Abordó desde sus inicios y la influencia de los cineastas húngaros, hasta la consolidación de cineclubes y proyectos independientes surgidos en la década de los noventa.

La especialista, con experiencia en estudios cinematográficos internacionales, recordó la evolución del panorama audiovisual en la entidad. Este contexto impulsa la creación local y el surgimiento de nuevas voces.

“Existe un entorno fértil para el desarrollo de proyectos cinematográficos y nuevas propuestas artísticas”, expresó Aurora Díaz, especialista del Tecnológico de Monterrey, Campus Sinaloa. Esta declaración refuerza la visión de crecimiento y dinamismo del cine local.

La experta abordó la importancia de la legislación cinematográfica. También destacó la participación activa de instituciones educativas y culturales en la formación de talentos, la producción y la difusión del cine realizado en la entidad.