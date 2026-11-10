El cine sinaloense vive etapa fértil para creación audiovisual, asegura Aurora Díaz

El cine de Sinaloa experimenta una etapa de crecimiento, potenciado por nuevos realizadores, espacios de exhibición y avanzadas herramientas tecnológicas. Así lo expuso Aurora Díaz en la Feria Internacional del Libro Culiacán 2026 este lunes.
Aurora Díaz, especialista del Tecnológico de Monterrey, Campus Sinaloa, detalló en su conferencia un recorrido por la historia del cine en la entidad. Abordó desde sus inicios y la influencia de los cineastas húngaros, hasta la consolidación de cineclubes y proyectos independientes surgidos en la década de los noventa.
La especialista, con experiencia en estudios cinematográficos internacionales, recordó la evolución del panorama audiovisual en la entidad. Este contexto impulsa la creación local y el surgimiento de nuevas voces.
“Existe un entorno fértil para el desarrollo de proyectos cinematográficos y nuevas propuestas artísticas”, expresó Aurora Díaz, especialista del Tecnológico de Monterrey, Campus Sinaloa. Esta declaración refuerza la visión de crecimiento y dinamismo del cine local.
La experta abordó la importancia de la legislación cinematográfica. También destacó la participación activa de instituciones educativas y culturales en la formación de talentos, la producción y la difusión del cine realizado en la entidad.
Díaz recordó que las muestras de cortometrajes abrieron espacios significativos para realizadores locales desde finales de los años noventa. Mencionó la primera Muestra Culiacán de Cortometraje, celebrada en 2007, donde participó con su trabajo de tesis.
Destacó la permanencia de cineclubes como la Sala Lumière y las proyecciones en el Jardín Botánico. Estos espacios son clave para el encuentro de amantes del cine independiente y acercar diversas propuestas cinematográficas al público.
Estas actividades mantienen el interés de jóvenes y adultos. Ofrecen una experiencia diferente a la que brindan las plataformas digitales, aunque es necesario ampliar los espacios disponibles para la exhibición, señaló la especialista.
Sobre el futuro del sector, Díaz resaltó oportunidades en la animación, el arte digital y las nuevas tecnologías. Permiten a los creadores explorar géneros como terror, comedia y musical, e incursionar en el desarrollo de videojuegos y programación.
La conferencia permitió a los asistentes conocer la evolución del cine en Sinaloa. También reflexionaron sobre las oportunidades existentes para fortalecer la formación, producción y exhibición audiovisual entre nuevas generaciones interesadas en contar historias.