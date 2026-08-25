El Cinematógrafo retoma actividades con ‘La Fuerza del Silencio’

Con una mirada hacia las consecuencias de la guerra y la capacidad de las mujeres para transformar el silencio en resistencia, el Cinematógrafo del Centro Municipal de las Artes retomará sus actividades el sábado 29 de agosto, con la proyección del cortometraje documental “La Fuerza del Silencio”.

La función está programada a las 12:30 horas y contará con la presencia especial de Iñaki Luis, productor y director de fotografía de la obra, quien compartirá este encuentro con alumnos del diplomado y taller de cine, así como con el público asistente.

Dirigido por Samuel Vela, el documental se desarrolla en la región de Tigray, Etiopía, y sigue la historia de Letebirhan, una joven de 17 años cuya vida queda marcada por la guerra y el rechazo social después de sobrevivir a la violencia del conflicto armado.

La producción se acerca a la vida cotidiana de las mujeres de esta región a través de dos actividades que forman parte de su cultura: la elaboración artesanal de pan y la ancestral ceremonia del café.

A partir de estos espacios cotidianos, “La Fuerza del Silencio” muestra los vínculos que se construyen entre las mujeres y la manera en que encuentran en la solidaridad una forma de hacer frente a las consecuencias de la violencia.

La proyección también busca convertirse en un punto de encuentro para hablar sobre el cine documental contemporáneo y las realidades que aborda, por lo que después de la función se contempla el intercambio entre realizadores, estudiantes y espectadores.

La invitación es abierta y la entrada a la función será gratuita.